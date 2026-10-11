Bariloche a la Carta fue un éxito durante el fin de semana largo: qué actividades quedan para este lunes

El movimiento turístico del fin de semana largo acompañó el desarrollo del evento. Fotos: Chiwi Giambirtone.-

Bariloche volvió a convertirse en uno de los grandes puntos de encuentro de la gastronomía patagónica. Bariloche a la Carta (BALC 2026) vivió un exitoso fin de semana largo, con una importante convocatoria de vecinos y turistas que llegaron desde distintos puntos de la Argentina para disfrutar de los sabores, los productos regionales y las experiencias culinarias que ofrece el evento.

El Centro Cívico fue uno de los grandes protagonistas de estos días, con una feria gastronómica que reunió a productores, cocineros, emprendedores y visitantes en un ambiente de celebración. Las clases de cocina, los espectáculos musicales y las propuestas para toda la familia marcaron el ritmo de un fin de semana en el que la gastronomía volvió a ocupar un lugar central en la ciudad cordillerana.

El Centro Cívico, un emblema. El corazón de San Carlos de Bariloche concentra por estos días la mejor gastronomía del país. Fotos: Chiwi Giambirtone.-

Bariloche a la Carta 2026: un fin de semana de sabores, turistas y grandes chefs

Desde el viernes, la feria BALC abrió sus puertas en el Centro Cívico con una propuesta que combinó gastronomía, entretenimiento y experiencias para todos los públicos. Durante las distintas jornadas, los visitantes pudieron recorrer los espacios gastronómicos, conocer productos regionales y participar de actividades encabezadas por reconocidos cocineros.

El movimiento turístico del fin de semana largo acompañó el desarrollo del evento, que volvió a mostrar el atractivo de Bariloche como destino gastronómico. La presencia de visitantes de distintas provincias le dio un clima especial a la celebración, que también convocó a familias y residentes de la ciudad.

Fotos: Chiwi Giambirtone.-

Entre las propuestas destacadas estuvieron las clases de cocina con profesionales de Argentina y Chile, las actividades infantiles de La cocina de Giorgio y los espectáculos musicales que acompañaron cada jornada.

PopUps. Fotos: Chiwi Giambirtone.-

La programación también incluyó los tradicionales PopUps BALC, experiencias gastronómicas especiales en restaurantes y hoteles de Bariloche. Algunas de estas propuestas, como las realizadas el viernes en Oni Cantina y Solís, registraron localidades agotadas.

Clases magistrales de cocina, un clásico. Fotos: Chiwi Giambirtone.-

El fin de semana contó además con la participación de figuras como Maru Botana, junto a Mariano Cacchiotti, y cocineros de diferentes regiones del país, que aportaron diversidad de sabores, técnicas e historias a la programación.

Qué hacer este lunes 12 de octubre en Bariloche a la Carta: toda la agenda

Aunque el fin de semana llega a su cierre, Bariloche a la Carta todavía tiene una jornada completa por delante. Este lunes 12 de octubre, feriado nacional, la feria gastronómica funcionará de 12 a 00 en el Centro Cívico, con clases de cocina, una masterclass de coctelería, música en vivo y una función especial de cine.

La propuesta permitirá aprovechar el último día del evento y disfrutar de nuevas experiencias gastronómicas en uno de los escenarios más emblemáticos de Bariloche.

Las actividades del lunes en el escenario principal de BALC

14:00 | Clase de cocina: Travesía Rionegrina

Una propuesta del Seminario Punto Río Negro y el ITS Bariloche, con la participación del chef Richard Oyarzun y las estudiantes ganadoras Valeria Bazán y Julieta Bogado.

15:30 | Vayamos al grano (de maíz)

Los cocineros Agustín Kurán y Flor Rodríguez estarán al frente de una clase dedicada a descubrir la versatilidad y ancestralidad del maíz, un ingrediente fundamental de la gastronomía latinoamericana.

16:30 | Clase de cocina: Heybez en BALC

Juan Izaguirre y Juan Carranza protagonizarán una nueva demostración culinaria en el escenario principal de la feria.

17:30 | Masterclass: Coctelería y Territorio – Negroni al Río

El bartender Hernán Di Giacomo ofrecerá una experiencia dedicada a la coctelería y su vínculo con el territorio.

19:30 | Música en vivo: La Funk Me Up

La banda será la encargada de ponerle ritmo a la última jornada de la feria con un espectáculo musical en el Centro Cívico.

Cine gratuito para cerrar Bariloche a la Carta 2026

La agenda del lunes también incluirá una propuesta cultural especial para quienes quieran extender la experiencia más allá de la feria gastronómica.

A las 20 se realizará una función de Cine en el Cívico – Edición Especial BALC, con la proyección de la película Delicioso.

La actividad tendrá lugar en el Microcine Puerto San Carlos, ubicado en Juan Manuel de Rosas 71, con entrada libre y gratuita.

Los sabores de Bariloche tendrán su última jornada en el Centro Cívico

Durante el lunes, el espacio BALC Invita contará con la participación de Llao Llao Hotel & Resort, representado por Mariano Cacchiotti, y Hotel Sheraton, con Aníbal Ramírez.

Será una nueva oportunidad para recorrer la feria, disfrutar de las propuestas gastronómicas y conocer el trabajo de quienes impulsan la cocina regional.

Después de un fin de semana de gran convocatoria, Bariloche a la Carta se prepara para despedir su edición 2026 con una programación que mantiene el protagonismo de la gastronomía, la música y las experiencias compartidas.

El lunes será la última oportunidad para disfrutar de una celebración que volvió a reunir a la comunidad local y a turistas de distintos rincones del país alrededor de los sabores de la Patagonia.