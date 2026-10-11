Budín de pan en 2 minutos: la receta fácil para preparar un postre casero en el microondas

La receta se prepara en una taza grande o en un recipiente apto para microondas. Foto ilustrativa.

El budín de pan es uno de esos postres clásicos que pasan de generación en generación. Económico, fácil de preparar y elaborado con ingredientes que suelen estar en casa, es una alternativa ideal para aprovechar el pan sobrante y evitar desperdiciar alimentos.

Aunque la receta tradicional requiere más tiempo de preparación y cocción, existe una versión individual que se puede hacer en el microondas en apenas dos minutos, dependiendo de la potencia del electrodoméstico.

Cómo hacer budín de pan en 2 minutos

La receta se prepara en una taza grande o en un recipiente apto para microondas. El secreto está en desmenuzar bien el pan y mezclarlo con los ingredientes húmedos para conseguir una textura suave.

Ingredientes

1 rodaja grande de pan o 2 pequeñas.

1 huevo.

100 mililitros de leche.

1 cucharada de azúcar.

½ cucharadita de esencia de vainilla.

Dulce de leche para acompañar, opcional.

Paso a paso

1. Desmenuzar el pan. Colocar el pan en una taza grande o un recipiente apto para microondas y romperlo en pequeños trozos.

2. Preparar la mezcla. Incorporar el huevo, la leche, el azúcar y la esencia de vainilla. Mezclar bien hasta que el pan absorba el líquido.

3. Llevar al microondas. Cocinar durante aproximadamente un minuto y medio a dos minutos, según la potencia del aparato. Si el centro todavía está líquido, continuar la cocción en intervalos de 15 segundos, hasta que el huevo esté completamente cocido.

4. Dejar reposar y servir. Esperar un minuto antes de comerlo, ya que el recipiente estará caliente. Se puede servir tibio o frío, con dulce de leche por encima.

El secreto para que quede más rico

Para conseguir una textura más tierna, conviene dejar reposar la mezcla unos segundos antes de cocinarla, de modo que el pan absorba la leche y el huevo.

También se puede agregar una pizca de canela, ralladura de limón o unas gotas adicionales de esencia de vainilla para darle más aroma.

El dulce de leche es una opción para acompañar el postre sin complicar la preparación. Así, con ingredientes simples y pocos minutos, es posible preparar una versión rápida de un clásico de la cocina casera.