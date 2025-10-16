SUSCRIBITE
15 min cronometro
Yo Como

En 3 simples pasos tenés unas ricas pepas de avena y dulce de leche

Más fáciles de hacer, imposible. Pocos ingredientes y mucho sabor. La sugerencia es de @nutricion.vida.

Lista de Ingredientes

huevos: 2

aceite de girasol: 1/2 taza

azúcar: 100 gr

ralladura de limón: c/n

esencia de vainilla: c/n

polvo para hornear: 1 cda.

harina 0000: 1 taza

avena tradicional: 3/4 taza

dulce de leche: c/n

Preparación

En un bol mezclar bien todos los ingredientes. Formar una masa blanda, que no sea seca.

En una placa con papel manteca formar bolitas y aplastar, el centro con la punta del dedo hacer un pequeño hueco.

Rellenar con dulce de leche con la ayuda de una cucharita y llevar a horno medio pre calentado (180° C) por 15 minutos.


Preparación

