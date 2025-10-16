En 3 simples pasos tenés unas ricas pepas de avena y dulce de leche
Más fáciles de hacer, imposible. Pocos ingredientes y mucho sabor. La sugerencia es de @nutricion.vida.
Lista de Ingredientes
huevos: 2
aceite de girasol: 1/2 taza
azúcar: 100 gr
ralladura de limón: c/n
esencia de vainilla: c/n
polvo para hornear: 1 cda.
harina 0000: 1 taza
avena tradicional: 3/4 taza
dulce de leche: c/n
Preparación
En un bol mezclar bien todos los ingredientes. Formar una masa blanda, que no sea seca.
En una placa con papel manteca formar bolitas y aplastar, el centro con la punta del dedo hacer un pequeño hueco.
Rellenar con dulce de leche con la ayuda de una cucharita y llevar a horno medio pre calentado (180° C) por 15 minutos.
Comentarios