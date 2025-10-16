En 3 simples pasos tenés unas ricas pepas de avena y dulce de leche

Lista de Ingredientes huevos: 2 aceite de girasol: 1/2 taza azúcar: 100 gr ralladura de limón: c/n esencia de vainilla: c/n polvo para hornear: 1 cda. harina 0000: 1 taza avena tradicional: 3/4 taza dulce de leche: c/n

Preparación

En un bol mezclar bien todos los ingredientes. Formar una masa blanda, que no sea seca.

En una placa con papel manteca formar bolitas y aplastar, el centro con la punta del dedo hacer un pequeño hueco.

Rellenar con dulce de leche con la ayuda de una cucharita y llevar a horno medio pre calentado (180° C) por 15 minutos.