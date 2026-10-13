Cipolletti presenta “Ritual”, su festival de gastronomía, vinos y productos de la Patagonia

En la primer quincena de noviembre, Cipolletti será protagonista de una nueva propuesta que busca convertirse en uno de los festivales más importantes de Río Negro y el sur del país. Con cocineros, productores, bodegas, restaurantes, música en vivo y una gran feria en el Parque Rosauer, «Ritual» llega para poner en valor la identidad productiva y gastronómica del Alto Valle. La primera edición cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Cipolletti y aspira a instalarse como una cita anual en el calendario turístico y cultural de la región.

La iniciativa busca dar un nuevo impulso al perfil de la ciudad, reuniendo a cocineros, emprendedores, productores, bodegas, sidreras y cervecerías del Alto Valle en un evento que pretende trascender las fronteras de Cipolletti. Según los detalles dados a conocer, «Ritual» tendrá actividades en distintos establecimientos gastronómicos de la ciudad durante toda la semana y una gran feria abierta al público durante el sábado 14 y domingo 15 de noviembre en el tradicional Parque Rosauer (Mariano Moreno y Mengelle).

La propuesta tiene una particularidad: no se trata solamente de organizar una feria de sabores, sino de construir una experiencia que permita descubrir y disfrutar la riqueza productiva del Alto Valle, la calidad de sus alimentos, sus vinos y el talento de los cocineros que trabajan diariamente en la región.

Cipolletti, ciudad que apuesta a su identidad gastronómica

Durante décadas, Cipolletti fue reconocida por su producción frutícola, sus chacras y su estrecha vinculación con el desarrollo económico del Alto Valle. Esa historia productiva es precisamente uno de los pilares sobre los que se construye «Ritual», ya que propone recuperar esa identidad, ponerla en valor y proyectarla hacia una nueva etapa, en la que la gastronomía se convierta también en un atractivo turístico, cultural y económico para la ciudad.

Al respecto, el intendente Rodrigo Buteler destacó el significado de esta nueva propuesta para Cipolletti y su relación con la historia de la región. “Ritual es el Valle productivo, nuestros orígenes, nuestra historia de inmigrantes combinada con nuestra actualidad. Es el pasado y el ahora mezclados en una sola cosa. Es nuestra gastronomía, nuestros cocineros y la calidad de los alimentos que produce nuestra chacra, que se abren al disfrute del cipoleño y del valletano, en una zona pujante, con desarrollo económico”, expresó el jefe comunal.

La apuesta también busca fortalecer el posicionamiento de Cipolletti como una ciudad capaz de generar grandes eventos, convocar visitantes y ofrecer propuestas que movilicen la actividad comercial, hotelera y gastronómica.

En ese sentido, «Ritual» pretende aprovechar la ubicación estratégica de Cipolletti en el corazón del Alto Valle, su cercanía con Neuquén y su vinculación con las principales localidades de Río Negro para consolidarse como un punto de encuentro regional.

Ritual: cinco días para disfrutar en distintos puntos de la ciudad

Foto: Gentileza.

Entre el 11 y el 15 de noviembre funcionará el denominado «Distrito Gastronómico«, una propuesta que involucrará a restaurantes, bares y cafeterías de Cipolletti, que ofrecerán platos y menús especialmente preparados para la ocasión.

Los productos regionales serán protagonistas de las distintas propuestas culinarias, acompañados por vinos y sidras elaborados en el Alto Valle. También se realizarán los denominados «Pop-ups Ritual», encuentros gastronómicos especiales en los que cocineros invitados compartirán experiencias y preparaciones en establecimientos de la ciudad.

La programación incluirá catas, degustaciones guiadas, charlas y encuentros con referentes de la gastronomía local y regional. De esta manera, el festival buscará que la experiencia no quede concentrada en un único espacio, sino que se extienda a distintos establecimientos de Cipolletti, generando movimiento comercial y nuevas oportunidades para el sector gastronómico.

El Parque Rosauer, escenario de una gran Feria gratuita

El momento central de «Ritual» llegará durante el fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de noviembre, cuando el Parque Rosauer se transforme en un gran espacio de encuentro. Durante ambas jornadas, entre el mediodía y las 23 horas, se desarrollará una feria con entrada libre y gratuita, abierta a vecinos de Cipolletti y visitantes de toda la región.

El parque contará con sectores especialmente destinados a stands y food trucks, además de espacios para productores, bodegas, sidreras y cervecerías. La música en vivo también será protagonista, con un escenario que acompañará las actividades durante el fin de semana.

En la tradicional pérgola del Parque Rosauer se desarrollarán clases y charlas de cocina, mientras que las familias podrán disfrutar de actividades especialmente pensadas para los más chicos. La propuesta apunta a generar un gran encuentro al aire libre, en uno de los espacios públicos más representativos de Cipolletti, combinando gastronomía, entretenimiento y producción regional.

«Ritual», un festival que busca generar turismo, trabajo y movimiento económico

Foto: Gentileza.

Más allá de su atractivo gastronómico, Ritual nace con una mirada puesta en el desarrollo económico y turístico de Cipolletti. La realización de un evento de estas características durante cinco días permitirá generar nuevas oportunidades para restaurantes, comercios, establecimientos hoteleros y emprendimientos vinculados a la producción regional.

La organización espera recibir visitantes de Neuquén y de las distintas localidades del Alto Valle, ampliando el movimiento habitual de la ciudad durante una semana de temporada baja. Además, el festival funcionará como una vidriera para productores, cocineros, bodegas y emprendimientos gastronómicos que podrán mostrar sus productos y propuestas ante nuevos públicos.

Otro de los objetivos será proyectar a Cipolletti como destino gastronómico, sumando un nuevo atractivo a su oferta turística y cultural. La expectativa es que Ritual contribuya a fortalecer un circuito económico que involucre a diferentes sectores de la ciudad y que, con el crecimiento de sus próximas ediciones, permita ampliar la convocatoria y su impacto regional.

Una fecha que llegó para quedarse

La primera edición de «Ritual» no está pensada como un acontecimiento aislado. Por el contrario, sus organizadores proyectan un desarrollo a cinco años, con una edición central durante cada noviembre y actividades complementarias a lo largo del calendario.

El objetivo es construir una marca gastronómica propia de Cipolletti, reconocida por la calidad de sus propuestas, la participación de productores regionales y su capacidad para convocar visitantes de distintos puntos de la Patagonia.

La iniciativa busca que, con el paso del tiempo, noviembre se convierta en un mes de referencia para la gastronomía regional y que Cipolletti sea identificada como sede de uno de los grandes festivales gastronómicos de Río Negro.

Con una identidad profundamente vinculada a la historia productiva del Alto Valle, «Ritual» propone mirar hacia el futuro sin perder de vista los orígenes de la ciudad. La primera edición será el punto de partida de un proyecto que pretende crecer año tras año, sumar protagonistas y consolidarse como un acontecimiento destacado.

La programación completa, las sedes gastronómicas y las novedades del festival se darán a conocer a través de www.ritualcipolletti.com.ar y de la cuenta oficial de Instagram @ritualcipolletti.