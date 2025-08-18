Día internacional del Pinot Noir: una bodega del Alto Valle lidera la producción de vinos de la cepa más desafiante

El Pinot Noir es una de las variedades de uva más emblemáticas de la Patagonia. Desafiante de cultivar debido a su sensibilidad a cambios bruscos de temperatura e insolaciones, encuentra en climas fríos y secos el hábitat ideal para expresar su elegancia y frescura. Es un vino que se caracteriza por un color rubí menos intenso y un sabor más ligero que otras cepas de tinto.

“Desde el viñedo hasta el proceso final de la botella, es una uva sumamente delicada y muy fina. En nuestra región, uno de los principales enemigos son las heladas tempranas o tardías”, explica Guillo Barzi, director de la bodega Humberto Canale, una de las más importantes de la Patagonia, con más de 116 años de historia. La bodega plantó los primeros ejemplares de Pinot Noir a mediados del siglo pasado.

Las heladas son el principal desafío en la Patagonia para la producción de Pinot Noir / Foto de Juli Krischak

La producción de esta uva, en hectáreas, es menos del 2% de la superficie total de toda la Argentina. Sin embargo, la superficie cultivada de Pinot Noir en la región representa casi el 20%.

Cultivar Pinot Noir es un desafío desde el primer momento. “Mapeamos cuidadosamente el suelo y elegimos las zonas menos frías de nuestras tierras para proteger la vid de las heladas, que pueden ser letales”, describe Barzi. A eso se suman sistemas de riego por aspersión – un mecanismo de protección antiheladas -, selección de clones específicos y una viticultura de precisión que requiere inversión, paciencia y experiencia.

El Pinot Noir se caracteriza por tener un color menos intenso y un sabor más ligero que otras cepas de tinto. / Foto de Juli Krischak

El Pinot Noir es una variedad muy demandada en Argentina y en el mundo. “La realidad es que siempre falta un poco más de Pinot para satisfacer la demanda”, confiesa, destacando que la bodega Humberto Canale es el principal productor de Pinot Noir de Río Negro, y cada año plantan nuevas hectáreas para acompañar el crecimiento.

A diferencia de otros tintos más potentes, este es un vino que tiene una estructura liviana y un perfil suave que lo hace especialmente versátil a la hora de combinarlo con alimentos. Lejos de la regla tradicional que reserva los blancos para pescados, el Pinot Noir acompaña muy bien platos de mar, gracias a su delicadeza y frescura. También es ideal como primera copa en reuniones o aperitivos.

Versión rosado de Pinot Noir de la bodega Humberto Canale / Foto de Juli Krischak

La Bodega Humberto Canale cuenta con una destacada línea de Pinot Noir de alta gama que refleja la identidad patagónica: el Estate Pinot Noir, equilibrado y expresivo; el Gran Reserva, de mayor complejidad y paso por barrica; el exclusivo Old Vineyard Finca La Isabel, elaborado con uvas de viñedos antiguos; y el delicado Rosé Noir, en versión rosado.

Además, Guillo Barzi anunció que la bodega oriunda de General Roca se prepara para lanzar en octubre una nueva etiqueta: el Barzi Canale Pinot Noir, una cosecha 100% manual con selección de viñedos. “Solo los racimos en óptimo estado fueron cosechados. Lo recolectado se mantuvo a temperatura controlada y se revisó baya por baya antes de entrar al proceso de vinificación”, detalló el empresario. Explicó que compraron barricas especiales para esta vinificación, “siempre buscando mejorarnos y en búsqueda de nuestro mejor Pinot noir”.

La bodega Humberto Canale es una de las principales productoras de vino Pinot Noir en la Patagonia / Foto de Juli Krischak

Origen del Pinot Noir

El Pinot Noir es una variedad de uva tinta originaria de la región de Borgoña (Bourgogne) en Francia. El nombre proviene del francés y hace referencia a la forma del racimo, que se asemeja a una pequeña piña y al color oscuro de sus uvas (noir, negro en castellano). Esta variedad se caracteriza por tener racimos compactos y pequeños, lo que contribuye a su delicadeza y complejidad. Esa estructura apretada es también una de las razones por las que resulta más difícil de cosechar y vinificar.