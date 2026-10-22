Espirales de coco caseras: la receta fácil con pocos ingredientes para acompañar el mate

Las espirales de coco son ideales para acompañar el mate o el café con algo dulce hecho en casa. Foto: gentileza.

Las espirales de coco son una alternativa ideal para preparar algo dulce en casa, con pocos ingredientes y sin demasiadas complicaciones. Su textura tierna, el aroma del coco y su forma enroscada las convierten en una opción perfecta para la merienda o el desayuno.

Esta receta permite aprovechar ingredientes que suelen estar en la cocina y obtener unas masitas caseras para compartir en familia o acompañar unos mates.

Cómo hacer espirales de coco en casa

Ingredientes

200 g de harina leudante

100 g de coco rallado

100 g de azúcar

1 huevo

80 g de manteca a temperatura ambiente

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 o 3 cucharadas de leche, si la masa lo necesita

Paso a paso

Preparar la masa. En un recipiente, mezclar la manteca con el azúcar hasta obtener una preparación cremosa. Agregar el huevo y la esencia de vainilla e integrar bien. Incorporar los ingredientes secos. Sumar el coco rallado y la harina leudante. Mezclar hasta formar una masa suave. Si queda demasiado seca, agregar leche de a poco. Formar las espirales. Tomar pequeñas porciones de masa, estirarlas en tiras y enrollarlas para darles forma de espiral. También se pueden formar cilindros finos y enroscarlos sobre sí mismos. Llevar al horno. Distribuir las espirales en una placa enmantecada o cubierta con papel para horno, dejando espacio entre ellas. Cocinar. Hornear en un horno precalentado a 180 °C durante unos 12 a 18 minutos, hasta que los bordes comiencen a dorarse. El tiempo puede variar según el tamaño de las piezas y el horno. Dejar enfriar. Retirar la placa y esperar unos minutos antes de manipularlas. Al enfriarse, las espirales terminan de tomar consistencia.

Un clásico para la merienda

Las espirales de coco se pueden servir solas o acompañar con café, té o mate. Para darles un toque diferente, se puede agregar ralladura de limón a la masa o decorar la superficie con un poco de chocolate derretido una vez que estén frías.

La clave está en no excederse con el tiempo de cocción para que conserven una textura tierna por dentro y ligeramente crocante por fuera.