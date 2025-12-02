Trenzas de pan de huevo con semillas, una receta auténticamente deliciosa
Una sabrosa sugerencia de @vivre_la_patisserie. Además se pueden frezar una vez listos, solo hay que envolverlos con papel film.
Lista de Ingredientes
leche: 180 ml
levadura instantánea: 8 gr
huevos: 2
yema: 1
aceite de girasol: 60 ml
azúcar: 50 gr
harina 0000: 485 gr
sal: 2 gr
semillas de sésamo, chia, lino, amapola, girasol: c/n
Preparación
Entibiar la leche apenas en el microondas. Luego colocar en el bol de la batidora y agregar la levadura, los huevos, la yema, el aceite y el azúcar, mezclar bien. Agregar la harina y la sal, mezclar a velocidad baja hasta lograr una masa homogénea. Amasar durante 3 minutos más para darle elasticidad. Si lo hacen a mano mezclar todos los ingredientes en un bol con una cuchara hasta formar la masa y luego llevar a la mesada y amasar por 5 minutos hasta que la masa esté suave y elástica.
Colocar la masa en un bol, tapar con film y dejar levar 90 minutos hasta duplicar su volumen. Colocar la masa en una superficie enharinada formar un rollo y dividir en 12 porciones iguales. Formar rollitos de 30 cm aproximadamente con cada porción y formar cuatro trenzas.
Colocar sobre una placa aceitada y tapar con film, dejar levar por 45 minutos o hasta que duplique su tamaño. Pincelar con la mezcla de yema y leche y espolvorear con las semillas.
Cocinar en horno precalentado a 180° C durante 20/25 minutos. Consumir tibios, recién salidos del horno. Los pueden frezar una vez hechos bien envueltos en papel film o en nylon.
Comentarios