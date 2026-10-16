La mejor marinada para que la pechuga de pollo quede jugosa y no se seque

Una marinada de yogur, limón, ajo y especias es el secreto para lograr una pechuga de pollo tierna y jugosa. Foto: ilustrativa.

La pechuga de pollo es una de las carnes más elegidas para preparar comidas saludables, pero tiene un problema frecuente: si se cocina demasiado, puede quedar seca y perder su textura tierna. Para evitarlo, hay un truco sencillo que empieza antes de encender el horno o la sartén: preparar una buena marinada.

Una de las mejores opciones combina yogur natural, aceite de oliva, limón, ajo y especias. El yogur aporta humedad y ayuda a ablandar la superficie de la carne, mientras que el aceite contribuye a que quede más sabrosa y el resto de los ingredientes realza su sabor.

Los ingredientes para marinar la pechuga de pollo

Esta receta alcanza para dos pechugas medianas.

3 cucharadas de yogur natural sin azúcar.

1 cucharada de aceite de oliva.

Jugo de medio limón.

2 dientes de ajo picados o rallados.

1 cucharadita de pimentón dulce.

1 cucharadita de mostaza.

Sal y pimienta a gusto.

Una pizca de orégano o tomillo, opcional.

Cómo preparar la marinada paso a paso

1. Mezclar los ingredientes. En un recipiente, integrar el yogur, el aceite de oliva, el jugo de limón, el ajo, la mostaza y las especias hasta obtener una mezcla homogénea.

2. Cubrir bien el pollo. Colocar las pechugas en el recipiente y distribuir la marinada por toda la superficie para que queden bien impregnadas.

3. Dejar reposar en la heladera. Cubrir el recipiente y dejar marinar entre 30 minutos y 4 horas. Este tiempo permite que la carne absorba los sabores sin que la acidez del limón afecte demasiado su textura.

4. Cocinar sin excederse. Retirar el exceso de marinada y cocinar las pechugas en una sartén caliente con un poco de aceite, a fuego medio, hasta que estén doradas y cocidas en el centro. El tiempo dependerá del grosor de cada pieza.

El truco para que la pechuga no quede seca

El secreto no está solamente en la marinada. También importa el método de cocción. La pechuga tiene poca grasa, por lo que pierde humedad si permanece demasiado tiempo al fuego.

Para conseguir un resultado más jugoso, conviene seguir estas recomendaciones:

Igualar el grosor: si una parte de la pechuga es mucho más gruesa que otra, se puede aplanar suavemente para favorecer una cocción uniforme.

si una parte de la pechuga es mucho más gruesa que otra, se puede aplanar suavemente para favorecer una cocción uniforme. No cocinarla de más: el centro debe alcanzar los 74 °C para garantizar una cocción segura.

el centro debe alcanzar los 74 °C para garantizar una cocción segura. Dejarla reposar: esperar entre 3 y 5 minutos antes de cortarla ayuda a conservar mejor sus jugos.

esperar entre 3 y 5 minutos antes de cortarla ayuda a conservar mejor sus jugos. Evitar pincharla constantemente: utilizar una pinza para darla vuelta permite manipularla sin perforarla innecesariamente.

¿Cuánto tiempo hay que dejar marinar el pollo?

Aunque 30 minutos son suficientes para aportar sabor, entre 2 y 4 horas suele ser un buen intervalo para esta preparación. Siempre debe mantenerse refrigerado durante el marinado.

Si se busca una alternativa sin lácteos, se puede reemplazar el yogur por aceite de oliva, ajo, pimentón, hierbas aromáticas y un poco de limón.

Con estos pasos, la pechuga de pollo puede quedar tierna, sabrosa y jugosa, tanto si se prepara a la plancha como al horno. La clave es combinar una marinada equilibrada con una cocción controlada.