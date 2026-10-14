Trufas proteicas de coco y yogur: una receta fácil, sin horno y con pocos ingredientes
Son ideales para resolver una merienda o un antojo dulce con una preparación sencilla. Se hacen en pocos minutos, llevan coco rallado y yogur, y se pueden adaptar con distintos ingredientes.
Las trufas proteicas de coco y yogur son una alternativa práctica para quienes buscan incorporar opciones dulces a su alimentación sin recurrir a preparaciones elaboradas. No necesitan horno, se hacen con pocos ingredientes y son ideales para acompañar el desayuno, la merienda o disfrutar como un bocado dulce después de las comidas.
La receta combina la textura cremosa del yogur con el sabor del coco rallado. Además, se puede sumar proteína en polvo para aumentar el aporte proteico de la preparación, o agregar un poco de esencia de vainilla para darle más aroma.
Ingredientes para preparar trufas proteicas de coco y yogur
- 100 gramos de coco rallado.
- 150 gramos de yogur griego natural o yogur alto en proteínas.
- 1 medida de proteína en polvo sabor vainilla o coco (opcional).
- Endulzante a gusto, si es necesario.
- Coco rallado extra para rebozar las trufas.
Cómo hacer trufas proteicas de coco y yogur, paso a paso
- Mezclar los ingredientes. Colocar el yogur en un recipiente y agregar el coco rallado. Si se desea una preparación con más proteínas, incorporar la proteína en polvo y mezclar bien.
- Lograr una masa firme. Integrar hasta obtener una mezcla húmeda que se pueda moldear con las manos. Si queda demasiado blanda, sumar un poco más de coco rallado.
- Formar las trufas. Tomar pequeñas porciones de la preparación y formar bolitas del tamaño de un bocado.
- Rebozar con coco. Pasar cada trufa por coco rallado para cubrir la superficie.
- Llevar a la heladera. Refrigerar durante al menos 30 a 60 minutos para que tomen consistencia antes de servir.
Consejos para que queden más ricas
Para lograr una textura más cremosa, se puede utilizar yogur griego espeso. Si se prefiere una versión más dulce, alcanza con agregar un poco de endulzante o elegir una proteína saborizada.
También se pueden sumar unas gotas de esencia de vainilla o cubrir las trufas con chocolate amargo derretido. Para conservarlas, lo recomendable es guardarlas en un recipiente hermético dentro de la heladera y consumirlas en pocos días.
¿Cuántas proteínas tienen las trufas de coco y yogur?
El aporte de proteínas depende de la marca y el tipo de yogur utilizado, de la cantidad de coco y de si se incorpora proteína en polvo. Por eso, para conocer el valor nutricional exacto, es necesario calcularlo a partir de los ingredientes y sus etiquetas.
Estas trufas son una opción sencilla para sumar variedad a las meriendas, con una preparación rápida que no requiere horno y que permite ajustar los ingredientes según las preferencias de cada persona.
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