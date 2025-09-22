Mirá que fácil es hacer estas galletas de chocolate y avellanas
@miriambuffa nos propone esta receta, ideal para sorprender a más de un goloso en casa.
Lista de Ingredientes
harina 0000: 210 gr
maicena: 40 gr
manteca fría: 200 gr
azúcar impalpable: 100 gr
extracto de vainilla: ½ cdita.
avellanas picadas: 150 gr
chocolate con leche: 100 gr
huevo: 1
Preparación
Cortar el chocolate en trozos, picar las avellanas, en trozos grandes o pequeños según tu gusto. En el bol de la batidora colocar la manteca y batir un poco. Incorporar azúcar impalpable, el huevo y mezclar todo junto.
Sumar harina, maicena, vainilla y seguir mezclando bien hasta conseguir un bollo tierno. Espolvorear con harina y estirar el bollo con palote o podés hacer bolitas de 20 g cada una. O estirás y cortás con cortante elegido.
Acomodás en placa y hornear, en horno precalentado 180° C, de 12 a 15 minutos.
