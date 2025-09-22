SUSCRIBITE
Mirá que fácil es hacer estas galletas de chocolate y avellanas

@miriambuffa nos propone esta receta, ideal para sorprender a más de un goloso en casa.

Mirá que fácil es hacer estas galletas de chocolate y avellanas

@miriambuffa nos propone esta receta, ideal para sorprender a más de un goloso en casa.

Lista de Ingredientes

harina 0000: 210 gr

maicena: 40 gr

manteca fría: 200 gr

azúcar impalpable: 100 gr

extracto de vainilla: ½ cdita.

avellanas picadas: 150 gr

chocolate con leche: 100 gr

huevo: 1

Preparación


Cortar el chocolate en trozos, picar las avellanas, en trozos grandes o pequeños según tu gusto. En el bol de la batidora colocar la manteca y batir un poco. Incorporar azúcar impalpable, el huevo y mezclar todo junto.

Sumar harina, maicena, vainilla y seguir mezclando bien hasta conseguir un bollo tierno. Espolvorear con harina y estirar el bollo con palote o podés hacer bolitas de 20 g cada una. O estirás y cortás con cortante elegido.

Acomodás en placa y hornear, en horno precalentado 180° C, de 12 a 15 minutos.


Alimentación

Cómo hacer

Desayunos y Meriendas

galletas

Gastronomía
Preparación

