Galletitas de maicena y cacao sin gluten muy fáciles de preparar
Un bocado dulce nunca está de más y calma ansiedades. La sugerencia saludable es de @cuk_it.
Lista de Ingredientes
maicena: 280 gr
leche condensada: 200 gr
manteca o mantequilla: 115 gr
cacao amargo: 40 gr
esencia de vainilla: 1 cda.
Preparación
En un bol colocar la manteca, cortada en cubos y a temperatura ambiente. Añadir la leche condensada y mezclar bien hasta combinar ambos ingredientes. Luego añadir la esencia de vainilla y mezclar nuevamente para incorporar.
Ahora, poner sólo la mitad de la maicena y mezclar bien hasta incorporar. Una vez incorporado, agregar el resto de la maicena. Finalmente añadir el cacao amargo, también primero la mitad e incorporar y luego el resto. Primero con la espátula y luego con las manos hasta obtener una masa consistente.
Disponer una placa para horno cubierta con plancha antiadherente o papel manteca. Tomar porciones de masa (25 gr) y formar bolas con las manos. Colocar sobre la fuente, distribuir de forma pareja dejando espacio entre cada una.
Utilizando un vaso o elemento similar, hacer presión sobre cada bola de masa para aplanarla. Luego, con un tenedor, hacer presión hacia un lado y hacia el otro en forma de cruz para generar una trama sobre la galleta.
Hornear, en horno precalentado, a temperatura media (180º C) unos 15 minutos. Retirar del horno y colocar sobre una rejilla para dejarlas enfriar por completo. Una vez frías se pueden disfrutar o conservar.
