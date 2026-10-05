Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 5 al 9 de octubre por la chef «Majo» Marini
Platos fáciles de hacer en casa con un delicioso toque gourmet. No te quedes con las ganas y preparalos.
Otra semana para idear nuevas recetas para sorprender. Si no se te ocurre nada, nosotros estamos con la carta renovada. Lo bueno del cambio de estación es que invita a buscar nuevos sabores, sin descuidar la fruta y verdura de temporada que siempre es más rica y con mejor precio. Por estos días quién nos asiste en la cocina es la chef y pastelera María José «Majo» Marini. Entonces, nada te impide tomar nota y probar que estas recetas salen y se disfrutan.
Listado de compras
- 200 gr trucha ahumada
- 2 rebanadas pan masa madre
- 7 higos
- 2 brócolis
- 200 gr hongos shiitake
- 2 limones
- 1 palta
- 1 zucchini
- 12 tomates cherry
- 2 cebollas de verdeo
- 1 cebolla morada
- 1 atado chico cilantro
- jengibre fresco
- 9 huevos
- 1,1 litros leche
- 250 gr queso azul
- 100 gr queso parmesano
- 80 gr queso rallado
- 60 gr manteca
- 1 kg harina 000
- 160 gr harina 000
- 200 cc aceite de oliva
- 100 gr avellanas
- 20 gr nueces
- alcaparras
- 30 gr levadura
- 1 cdita. polvo de hornear
LUNES: Focaccia de higos, queso gorgonzola y avellanas
Ingredientes:
– 7 higos
– 100 cc aceite de oliva
– 700 cc agua
– 100 gr avellanas
– 25 gr sal
– 1 kg harina 000
– sal de mar o entrefina c/n
– 30 gr levadura
– 250 gr queso azul
Preparación
Colocar la harina en un bol junto con la sal. Hacer un hueco en el centro, añadir agua, aceite y levadura disuelta. Integrar todo hasta obtener una masa tierna. Cubrir con aceite de oliva y dejar reposar 3 horas (o toda una noche).
Estirar y desgasificar la masa en una bandeja aceitada. Disponer por encima los higos cortados en mitades, y rocíar con aceite de oliva, distribuir hojas de romero por encima y espolvorear con sal de mar.
Dejar levar nuevamente y hornear a 200º C hasta que la focaccia esté bien dorada. Para terminar, esparcir por encima queso gorgonzola y avellanas.
MARTES: Brócoli gratinado con salsa blanca
Ingredientes:
– 1 litro leche
– nuez moscada
– 60 gr harina
– 100 gr queso parmesano
– 1 hoja de laurel
– sal c/n
– pimienta blanca c/n
– 60 gr manteca
– 2 brócolis
Preparación
Cocinar los brócolis al vapor o en abundante agua con sal y cortar la cocción en agua helada.
Para la salsa blanca fundir la manteca en una cacerola, añadir la harina y cocinar 2 o 3 minutos a fuego bajo. Incorporar leche hervida con 1 hoja de laurel y continuar revolviendo con cuchara de madera hasta que rompa hervor y espese. Condimentar con sal, pimienta blanca y nuez moscada.
Para el armado, colocar los brócolis en una bandeja para horno enmantecada, cubrir con la salsa, espolvorear con queso rallado y lleve a un horno precalentado a 220° C hasta que gratine.
MIÉRCOLES: Omelette de hongos
Ingredientes:
– 200 gr hongos shiitake
– 2 cebollas de verdeo picada
– 6 huevos
– sal + pimienta c/n
– 4 cdas. aceite de oliva
– jengibre c/n
– 1 limón
Preparación
En una sartén antiadherente caliente poner 4 cdas. de aceite de oliva. Añadir los hongos cortados en láminas, la cebolla de verdeo, el jengibre rallado. Cocinar hasta que los hongos comiencen a dorarse.
Incorporar los huevos ligeramente batidos y salpimentados. Revolver durante 1 minuto.
Bajar el fuego y cocinar a fuego lento 5 minutos más, hasta que el omelette cuaje. Antes de servir, rallar por encima limón y jengibre.
JUEVES: Toast de trucha ahumada
Ingredientes:
– 200 gr trucha ahumada
– 1 cda. cilantro picado
– 1 cebolla morada
– 2 cdas. alcaparras
– sal + pimienta c/n
– 1 cda. aceite de oliva
– 1 palta
– 1 limón
– 20 gr nueces
– 2 reb. pan masa madre
Preparación
Cortar en juliana la cebolla morada y picar finamente el cilantro.
Colocar la trucha desmenuzada en un bol y mezclar con el cilantro, la cebolla morada, las alcaparras, sal, pimienta y aceite de oliva.
Calentar en una ollita el aceite de oliva. Agregar los ajos y una vez que estén dorados sacar del fuego y picar finamente. Incorporarlos al bol con la trucha.
En el mismo aceite de los ajos, tostar las rebanadas de pan de masa madre. Luego colocar sobre la tostada la trucha y terminar, por encima, con nueces picadas.
VIERNES: Muffins salados de calabacín y cherrys
Ingredientes:
– 1 zucchinni
– 12 tomates cherry
– 3 huevos
– 100 ml leche
– 100 gr harina de trigo
– 1 cdita. polvo de hornear
– 80 gr queso rallado
– 2 cdas. aceite de oliva
– 1 cdita. orégano seco
– sal + pimienta c/n
Preparación
Rallar el zucchini y colocarlo sobre un papel absorbente, para quitar el exceso de agua y reservar.
Batir los huevos con la leche hasta que estén bien integrados, añadir harina tamizada, polvo de hornear, orégano, sal y pimienta. Mezclar bien hasta obtener una masa homogénea y sin grumos. Incorporar el zucchinni rallado, el queso rallado y el aceite de oliva.
En moldes de silicona para muffins repartir la mezcla llenándolos hasta 3/4. Colocar, encima de cada muffin, dos mitades de tomate cherry presionando ligeramente sobre la masa para que se integren.
Precalentar el horno a 180º C y cocinar 15/20 minutos, hasta que estén dorados por arriba y al pinchar con un palillo en el centro, salga limpio.
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