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Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 5 al 9 de octubre por la chef «Majo» Marini

Platos fáciles de hacer en casa con un delicioso toque gourmet. No te quedes con las ganas y preparalos.

Redacción

Por Redacción

Otra semana para idear nuevas recetas para sorprender. Si no se te ocurre nada, nosotros estamos con la carta renovada. Lo bueno del cambio de estación es que invita a buscar nuevos sabores, sin descuidar la fruta y verdura de temporada que siempre es más rica y con mejor precio. Por estos días quién nos asiste en la cocina es la chef y pastelera María José «Majo» Marini. Entonces, nada te impide tomar nota y probar que estas recetas salen y se disfrutan.

«Majo» Marini, chef y pastelera.


Listado de compras

  • 200 gr trucha ahumada
  • 2 rebanadas pan masa madre
  • 7 higos
  • 2 brócolis
  • 200 gr hongos shiitake
  • 2 limones
  • 1 palta
  • 1 zucchini
  • 12 tomates cherry
  • 2 cebollas de verdeo
  • 1 cebolla morada
  • 1 atado chico cilantro
  • jengibre fresco
  • 9 huevos
  • 1,1 litros leche
  • 250 gr queso azul
  • 100 gr queso parmesano
  • 80 gr queso rallado
  • 60 gr manteca
  • 1 kg harina 000
  • 160 gr harina 000
  • 200 cc aceite de oliva
  • 100 gr avellanas
  • 20 gr nueces
  • alcaparras
  • 30 gr levadura
  • 1 cdita. polvo de hornear

LUNES: Focaccia de higos, queso gorgonzola y avellanas


Ingredientes:
– 7 higos
– 100 cc aceite de oliva
– 700 cc agua
– 100 gr avellanas
– 25 gr sal
– 1 kg harina 000
– sal de mar o entrefina c/n
– 30 gr levadura
– 250 gr queso azul


Preparación

Colocar la harina en un bol junto con la sal. Hacer un hueco en el centro, añadir agua, aceite y levadura disuelta. Integrar todo hasta obtener una masa tierna. Cubrir con aceite de oliva y dejar reposar 3 horas (o toda una noche).

Estirar y desgasificar la masa en una bandeja aceitada. Disponer por encima los higos cortados en mitades, y rocíar con aceite de oliva, distribuir hojas de romero por encima y espolvorear con sal de mar.

Dejar levar nuevamente y hornear a 200º C hasta que la focaccia esté bien dorada. Para terminar, esparcir por encima queso gorgonzola y avellanas.

MARTES: Brócoli gratinado con salsa blanca


Ingredientes:
– 1 litro leche
– nuez moscada
– 60 gr harina
– 100 gr queso parmesano
– 1 hoja de laurel
– sal c/n
– pimienta blanca c/n
– 60 gr manteca
– 2 brócolis


Preparación

Cocinar los brócolis al vapor o en abundante agua con sal y cortar la cocción en agua helada.

Para la salsa blanca fundir la manteca en una cacerola, añadir la harina y cocinar 2 o 3 minutos a fuego bajo. Incorporar leche hervida con 1 hoja de laurel y continuar revolviendo con cuchara de madera hasta que rompa hervor y espese. Condimentar con sal, pimienta blanca y nuez moscada.

Para el armado, colocar los brócolis en una bandeja para horno enmantecada, cubrir con la salsa, espolvorear con queso rallado y lleve a un horno precalentado a 220° C hasta que gratine.

MIÉRCOLES: Omelette de hongos


Ingredientes:
– 200 gr hongos shiitake
– 2 cebollas de verdeo picada
– 6 huevos
– sal + pimienta c/n
– 4 cdas. aceite de oliva
– jengibre c/n
– 1 limón


Preparación

En una sartén antiadherente caliente poner 4 cdas. de aceite de oliva. Añadir los hongos cortados en láminas, la cebolla de verdeo, el jengibre rallado. Cocinar hasta que los hongos comiencen a dorarse.

Incorporar los huevos ligeramente batidos y salpimentados. Revolver durante 1 minuto.

Bajar el fuego y cocinar a fuego lento 5 minutos más, hasta que el omelette cuaje. Antes de servir, rallar por encima limón y jengibre.

JUEVES: Toast de trucha ahumada


Ingredientes:
– 200 gr trucha ahumada
– 1 cda. cilantro picado
– 1 cebolla morada
– 2 cdas. alcaparras
– sal + pimienta c/n
– 1 cda. aceite de oliva
– 1 palta
– 1 limón
– 20 gr nueces
– 2 reb. pan masa madre


Preparación

Cortar en juliana la cebolla morada y picar finamente el cilantro.

Colocar la trucha desmenuzada en un bol y mezclar con el cilantro, la cebolla morada, las alcaparras, sal, pimienta y aceite de oliva.

Calentar en una ollita el aceite de oliva. Agregar los ajos y una vez que estén dorados sacar del fuego y picar finamente. Incorporarlos al bol con la trucha.

En el mismo aceite de los ajos, tostar las rebanadas de pan de masa madre. Luego colocar sobre la tostada la trucha y terminar, por encima, con nueces picadas.

VIERNES: Muffins salados de calabacín y cherrys


Ingredientes:
– 1 zucchinni
– 12 tomates cherry
– 3 huevos
– 100 ml leche
– 100 gr harina de trigo
– 1 cdita. polvo de hornear
– 80 gr queso rallado
– 2 cdas. aceite de oliva
– 1 cdita. orégano seco
– sal + pimienta c/n


Preparación

Rallar el zucchini y colocarlo sobre un papel absorbente, para quitar el exceso de agua y reservar.

Batir los huevos con la leche hasta que estén bien integrados, añadir harina tamizada, polvo de hornear, orégano, sal y pimienta. Mezclar bien hasta obtener una masa homogénea y sin grumos. Incorporar el zucchinni rallado, el queso rallado y el aceite de oliva.

En moldes de silicona para muffins repartir la mezcla llenándolos hasta 3/4. Colocar, encima de cada muffin, dos mitades de tomate cherry presionando ligeramente sobre la masa para que se integren.

Precalentar el horno a 180º C y cocinar 15/20 minutos, hasta que estén dorados por arriba y al pinchar con un palillo en el centro, salga limpio.


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Otra semana para idear nuevas recetas para sorprender. Si no se te ocurre nada, nosotros estamos con la carta renovada. Lo bueno del cambio de estación es que invita a buscar nuevos sabores, sin descuidar la fruta y verdura de temporada que siempre es más rica y con mejor precio. Por estos días quién nos asiste en la cocina es la chef y pastelera María José "Majo" Marini. Entonces, nada te impide tomar nota y probar que estas recetas salen y se disfrutan.

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