Masitas secas: el paso a paso de una receta sin vueltas

Lista de Ingredientes manteca pomada: 180 gr azúcar impalpable: 100 gr extracto o esencia de vainilla: 1 cda. huevos: 1 harina 0000: 230 gr

Preparación

Enmantecar y enharinar una placa para horno y reservar en la heladera. Podés usar, también, papel manteca o placa siliconada.

Batir con batidora eléctrica la manteca con el azúcar impalpable y la vainilla hasta lograr una crema pálida, son 3 minutos de batidora. Añadir el huevo y batir bien.

Tamizar la harina, incorporar a la mezcla y con espátula integrar sin trabajar la masa demasiado. Mientras menos mezcles la harina, más suave y ricas quedarán las galletitas. Colocar la preparación en una manga con pico estrella abierto.

Moldear las masitas sobre la placa. Llevar la placa a la heladera o freezer hasta que endurezcan bien, éste paso es importantísimo, si no pierden la forma.

Precalentar el horno a 180 C°. Cocinar las masas por 7 minutos. No las pases de cocción, estás galletitas salen blandas del horno y endurecen al enfriar.