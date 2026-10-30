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Yo Como

Masitas secas: el paso a paso de una receta sin vueltas

Son ideales para el desayuno o la merienda. La sugerencia es de @nataliapenchas.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Masitas secas: el paso a paso de una receta sin vueltas

Son ideales para el desayuno o la merienda. La sugerencia es de @nataliapenchas.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

manteca pomada: 180 gr

azúcar impalpable: 100 gr

extracto o esencia de vainilla: 1 cda.

huevos: 1

harina 0000: 230 gr

Preparación

Enmantecar y enharinar una placa para horno y reservar en la heladera. Podés usar, también, papel manteca o placa siliconada.

Batir con batidora eléctrica la manteca con el azúcar impalpable y la vainilla hasta lograr una crema pálida, son 3 minutos de batidora. Añadir el huevo y batir bien.

Tamizar la harina, incorporar a la mezcla y con espátula integrar sin trabajar la masa demasiado. Mientras menos mezcles la harina, más suave y ricas quedarán las galletitas. Colocar la preparación en una manga con pico estrella abierto.

Moldear las masitas sobre la placa. Llevar la placa a la heladera o freezer hasta que endurezcan bien, éste paso es importantísimo, si no pierden la forma.

Precalentar el horno a 180 C°. Cocinar las masas por 7 minutos. No las pases de cocción, estás galletitas salen blandas del horno y endurecen al enfriar.


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