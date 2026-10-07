Tartaleta de manzana con 3 ingredientes: cómo hacer este postre casero
Con manzana, avena y un tercer ingrediente podés preparar unas tartaletas individuales, ideales para el desayuno, la merienda o cuando buscás algo dulce sin complicarte en la cocina.
Las recetas fáciles y con pocos ingredientes siguen ganando lugar entre quienes buscan preparar algo casero sin pasar horas en la cocina. Esta tartaleta de manzana con tres ingredientes es una de esas opciones: sencilla, económica y con un resultado dulce y crocante.
La preparación se puede hacer con ingredientes que suelen estar disponibles en casa y permite aprovechar esas manzanas que están maduras. Además, las tartaletas pueden servirse tibias o frías y acompañarse con yogur, queso crema o simplemente disfrutarse solas.
Tartaleta de manzana: ingredientes
Para preparar unas 4 tartaletas individuales se necesitan:
- 2 manzanas.
- 1 taza de avena.
- 1 huevo.
Opcionalmente, se puede agregar canela o esencia de vainilla para darle más sabor, aunque la receta básica necesita solamente tres ingredientes.
Cómo hacer tartaletas de manzana
1. Preparar las manzanas.
Lavar, pelar y cortar las manzanas. Una de ellas puede rallarse y la otra cortarse en láminas finas para colocar por encima.
2. Armar la base.
Mezclar la avena con el huevo hasta obtener una preparación húmeda y manejable. Si queda demasiado seca, se puede dejar reposar unos minutos para que la avena absorba la humedad.
3. Formar las tartaletas.
Distribuir la mezcla en pequeños moldes previamente engrasados, presionando con los dedos para formar una base y pequeños bordes.
4. Incorporar la manzana.
Colocar la manzana rallada sobre la base y terminar con algunas láminas de manzana.
5. Cocinar.
Llevar a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 20 a 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada y la manzana tierna.
Un postre simple para cualquier momento
Estas tartaletas de manzana caseras son una alternativa práctica para resolver una merienda o un postre con pocos ingredientes. La avena aporta una textura más rústica y la manzana suma dulzor y humedad a la preparación.
Para una versión más aromática, se puede incorporar canela. También es posible servirlas calientes con yogur natural o acompañarlas con una cucharada de dulce de leche.
Si querés, también puedo hacerte una versión más viral para Discover, con título tipo “La receta viral…” y una bajada más tentadora.
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