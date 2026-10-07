Torta proteica de banana y avena: la receta fácil que se volvió tendencia
Con pocos ingredientes y sin necesidad de harina de trigo, esta torta de banana y avena es una opción ideal para el desayuno o la merienda. Tiene una buena cantidad de proteínas y se prepara en pocos minutos.
Las recetas saludables y fáciles siguen ganando espacio en redes sociales, especialmente aquellas que permiten preparar algo dulce con ingredientes simples y sin complicarse demasiado en la cocina. Entre las opciones que más se repiten aparece la torta proteica de banana y avena, una preparación húmeda, esponjosa y fácil de adaptar.
La combinación de banana, avena y huevo permite obtener una torta con mayor aporte de proteínas que una receta tradicional, mientras que la fruta aporta dulzor y humedad. Además, se puede preparar tanto en horno como en air fryer.
Torta proteica de banana y avena: ingredientes
Para preparar una torta pequeña o varias porciones se necesita:
- 2 bananas maduras.
- 2 huevos.
- 80 gramos de avena arrollada o harina de avena.
- 100 gramos de yogur natural o yogur proteico.
- 1 cucharadita de polvo de hornear.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Canela a gusto.
- Edulcorante, opcional.
- 20 a 30 gramos de chocolate amargo o sin azúcar, opcional.
Cómo preparar la torta proteica
El primer paso es pisar las bananas hasta obtener un puré. Luego se agregan los huevos, el yogur y la esencia de vainilla y se mezcla hasta integrar.
A continuación se incorpora la avena, el polvo de hornear y la canela. Si se busca una preparación más dulce, se puede agregar un poco de edulcorante.
Una vez lista la mezcla, se coloca en un molde pequeño previamente engrasado o cubierto con papel manteca. Se puede sumar chocolate amargo picado por encima.
La torta se cocina en horno precalentado a 180 °C durante unos 25 a 30 minutos, aunque el tiempo puede variar según el horno y el tamaño del molde.
También puede prepararse en air fryer, a unos 160-170 °C, controlando la cocción para evitar que se dore demasiado por fuera antes de estar lista en el centro.
Uno de los secretos de esta receta es utilizar bananas bien maduras. Cuanto más maduras estén, mayor será su dulzor natural y más húmeda quedará la preparación.
El yogur también ayuda a conseguir una textura más suave. Para aumentar todavía más el aporte proteico, se puede utilizar yogur proteico o incorporar una porción de proteína en polvo, ajustando la cantidad de avena si la mezcla queda demasiado espesa.
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