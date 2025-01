Ruta 151: desocupados de Catriel protestan por puestos de trabajo, «Necesitamos respuestas»

Desocupados de Catriel. Gentileza Catriel On Line.

Un grupo de desocupados de Catriel inició este miércoles una protesta a la vera de la Ruta 151 por la falta de oportunidades laborales en la localidad. También se manifestaron ayer frente a la sede de la Uocra.

«Somos un grupo de personas que necesitamos trabajar, necesitamos respuestas», aseguraron en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

La manifestación se desarrolla de manera pacífica a un costado de la ruta, cerca de los pozos de extracción de petróleo, a unos 40 kilómetros de la ciudad. Los vecinos señalaron que se apostaron en el sitio por tiempo indefinido.

El reclamo, que reúne a unos 40 residentes autoconvocados, se centra en la falta de puestos de trabajo para los habitantes de la ciudad. Exigen que haya un cumplimiento de la denominada ley de «compre rionegrino», que estipula la contratación de un 80% de mano de obra local en la industria del petróleo.

«Acá, donde estamos nosotros, hay muchas empresas contratistas y no se está respetando el 80-20. Lamentablemente siempre somos excluidos los de Catriel. Nadie nos tiene en cuenta«, agregaron.

Sin embargo, el pedido también se extendió al sector de la construcción. De hecho, el martes se apostaron en las afueras de la sede de la Uocra, donde solicitaron reunirse con el secretario general, Juan Carlos Garrido.

«Ayer fuimos a la Uocra y nadie se presentó en el lugar. Por lo visto no quieren hablar. No estamos haciendo nada malo, no somos agresivos. Somos personas que queremos llegar a un diálogo«, insistieron.

El reclamo de desocupados de Catriel: cuándo inició

Se trata de la tercera movilización que protagoniza este grupo de desocupados en los últimos meses. En noviembre, se había logrado una audiencia de mediación con la empresas del petróleo. En aquella instancia se facilitaron vías de contacto para poder enviar currículums.

«Los mails que nos dejaron eran todos falsos. Básicamente nos tomaron el pelo«, precisaron los manifestantes. Dada la falta de respuestas resolvieron reactivar el reclamo.

«Si tan solo tomaran a dos personas por empresa, no estaría pasando esto«, concluyeron.