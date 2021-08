Gutiérrez a Nación: «No vamos a regalar ni un solo recurso»

"La ley de Promoción de las Inversiones es una ley muy importante, por eso un punto o una coma cambian todo, y reitero no la conozco. El compromiso de la secretaría de Energía, porque acá no hay otros involucrados, era presentarla a la Ofephi antes de elevarla a Presidencia y eso no lo cumplieron". Pausado, y sin caer en términos como los de mentira o engaño, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, volvió esta mañana a plantear a Nación el reclamo de las provincias productoras de hidrocarburos, una posición en la que enfatizó que "no vamos a ceder ni a regalar un solo recurso".

La polémica en torno al proyecto de ley que la cartera de Energía elevó hace diez días a Presidencia parece no tener fin, y sumar tantos capítulos como su articulado. "Ya salieron cinco funcionarios a responderme y vuelvo a decirlo, no conozco el proyecto y ese era el compromiso que nos dio Energía a las provincias que integramos la Ofephi", la Organización de Estados Productores de Hidrocarburos que a esta hora está realizando un encuentro para debatir precisamente esta situación.

Gutiérrez destacó que la ley de Promoción que elaboró Nación es trascendental ya que indicó que "posiblemente sea la última ley en el corto plazo por el contexto de transición energética que estamos atravesando. Tenemos que poner en producción nuestros recursos y rápido, pero no es vulnerando y atropellando las autonomías provinciales que vamos a construir más seguridad".

El mandatario provincial y presidente de la Ofephi contó que "me llegó un borrador por otra fuente, no por Energía, y no se si es el que le elevaron al Presidente". Y agregó que "tiene 5 capítulos y 155 artículos cuando lo ideal es que el árbol normativo sea claro, no con 155 artículos".

Gutiérrez salió a responder a los funcionarios vinculados al gobierno nacional que lo acusaron de mentir y conocer el proyecto y explicó que “diálogo hubo, sí, pero nunca nos presentaron ni un solo artículo” y mientras indicó que “la última reunión que tuve con Energía fue hace dos meses”, señaló que el encuentro que mantuvieron el ministro de Economía Guillermo Pons y el secretario Leonel Dacharry “no fue por esto, sino por el reclamo de regalías hidroeléctricas”.

“Está claro que esta ley viene a promover nuevas inversiones, está claro que no vulnera la ley corta pero crea una comisión en la cual la provincia de Neuquén y cada una de las provincias productoras no están sentadas en la mesa con los inversores a efectos de tomar la decisión de si se avanza o no en un plan de inversiones. Eso también es vulnerar las autonomías de las provincias, la administración, la propiedad y la pertenencia de los recursos hidrocarburíferos dispuestos”, indicó el mandatario.

Y enfatizó que “la Ofephi tiene el derecho a tener la accesibilidad al proyecto de ley y de ninguna manera vamos a entregar nuestras autonomías en impuestos, regalías y concesiones de recursos no renovables”.

Reclamo por regalías hidroeléctricas, concesiones y el EPEN

Gutiérrez además anticipó que desde la Fiscalía de Estado se va a acompañar la presentación que hizo Río Negro por diferencias en el pago de las regalías hidroeléctricas. “Por las seis represas es una suma de casi 900 millones de pesos que consideramos que es una acreencia de la provincia. Esto es la defensa de nuestros recursos, y no es menor porque es el equivalente a la construcción de 140 ó 150 viviendas”, indicó.

El ministro de Energía, Alejandro Monteiro, explicó que “en 2013 la secretaría de Energía modificó la forma de liquidar regalías hidroeléctricas a las provincias. Hubo una modificación que pasaron a cobrar en dólares y sigue vigente y hace acrecentar la diferencia que tenemos para reclamar porque las provincias cobramos un monto fijo en pesos”

“Hoy cobramos a 720 pesos el MWh cuando la venta de energía está sobre 2000 y a 3000 pesos. Pretendemos que se elimine esa metodología y que se vuelva a lo que dice la ley que es cobrar sobre el precio efectivamente percibido por las hidroeléctricas”, precisó.

Mientras Gutiérrez defendió al representante de Neuquén en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Elías Sapag, detalló que “he dado orden a los cuadros técnicos del gobierno de la provincia para trabajar en la gestión de estudios para obtener la transferencia alas provincias de las represas como titulares de los recursos hídricos”.

En tanto que planteó que así como CALF se ha visto acompañado por un plan de condonación de deuda con Cammesa, la compañía mayorista del mercado eléctrico, “también necesitamos que el EPEN no sea ninguneado, postergado y que también le alcance este plan de regularización”.