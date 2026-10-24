Alerta amarilla, lluvias y horóscopo de hoy: qué les espera a los 12 signos este sábado 24 de octubre

El pronóstico del tiempo para este sábado 24 de octubre de 2026 trae un panorama cambiante para Neuquén y Río Negro. Mientras algunas zonas neuquinas permanecen bajo alerta amarilla por tormentas, en territorio rionegrino comienza a sentirse una mejora gradual después de varios días de lluvias e inestabilidad.

Este escenario coincide con el comienzo de la temporada de Escorpio, un período que, dentro de la astrología, se relaciona con las emociones profundas, las transformaciones y la necesidad de revisar decisiones.

Aunque el clima no determina el destino de los signos, la combinación entre el pronóstico meteorológico y el horóscopo ofrece una mirada diferente para organizar el fin de semana. ¿Qué conviene hacer este sábado según tu signo y qué energía puede acompañarte?

Pronóstico del tiempo para hoy: tormentas en Neuquén y mejora en Río Negro

Según los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el sábado presenta condiciones diferentes según la región.

En Neuquén, rige una alerta amarilla por tormentas para sectores de la provincia durante la tarde. Se prevén precipitaciones que podrían ser localmente fuertes, acompañadas por ráfagas y ocasional caída de granizo.

En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, la jornada estará marcada por nubosidad variable, ambiente fresco y posibilidad de algunas lluvias débiles o aisladas. La tendencia es hacia una mejora durante el domingo.

En la zona cordillerana y de los Lagos, continuará la inestabilidad, con probabilidad de precipitaciones y temperaturas bajas. En tanto, la Línea Sur tendrá condiciones variables, mientras que en la Costa Atlántica se espera nubosidad y una recuperación progresiva del tiempo.

Para el domingo 25 de octubre, el panorama será más favorable en buena parte de Río Negro, con mayor presencia de sol. El ascenso de las temperaturas comenzará a sentirse especialmente desde el lunes.

Horóscopo de hoy, sábado 24 de octubre: cómo influye el clima en los 12 signos

Aries: un sábado para bajar la velocidad

El tiempo inestable invita a Aries a frenar un poco su ritmo habitual. Aunque las ganas de salir y hacer planes estarán presentes, será conveniente evitar las decisiones impulsivas.

Aunque las ganas de salir y hacer planes estarán presentes, será conveniente evitar las decisiones impulsivas. Amor: una charla tranquila puede resolver una diferencia.

una charla tranquila puede resolver una diferencia. Dinero: evitá compras innecesarias.

evitá compras innecesarias. Consejo del día: si el clima modifica tus planes, aprovechá para descansar y reorganizar prioridades.

Tauro: el hogar se convierte en tu mejor refugio

La energía de Escorpio pone el foco en los vínculos de Tauro. Un sábado fresco o lluvioso puede ser la excusa perfecta para compartir tiempo con alguien especial.

Amor: se favorecen las conversaciones sinceras.

se favorecen las conversaciones sinceras. Dinero: buen momento para revisar gastos domésticos.

buen momento para revisar gastos domésticos. Consejo del día: disfrutá de los pequeños placeres sin sentir que tenés que hacer demasiado.

Géminis: cambios de planes que pueden sorprenderte

La inestabilidad del tiempo puede coincidir con las ganas de Géminis de hacer varias cosas a la vez. Sin embargo, la clave estará en adaptarse y no frustrarse si algo cambia .

. Amor: un mensaje inesperado puede despertar emociones.

un mensaje inesperado puede despertar emociones. Dinero: organizá tus pendientes antes de comenzar nuevos proyectos.

organizá tus pendientes antes de comenzar nuevos proyectos. Consejo del día: buscá actividades que estimulen tu creatividad.

Cáncer: emociones intensas y necesidad de afecto

Con el Sol en Escorpio, Cáncer encuentra un clima astrológico favorable para conectar con sus sentimientos. El sábado invita a priorizar la familia, los afectos y el bienestar emocional.

Amor: una demostración de cariño puede fortalecer un vínculo.

una demostración de cariño puede fortalecer un vínculo. Dinero: evitá gastar para compensar un mal momento.

evitá gastar para compensar un mal momento. Consejo del día: regalate un espacio de tranquilidad.

Leo: un cambio de ritmo puede hacerte bien

Leo podría sentir que el fin de semana no avanza como esperaba. Sin embargo, la energía de Escorpio invita a mirar hacia adentro y prestar atención a los asuntos familiares .

. Amor: alguien cercano puede necesitar tu atención.

alguien cercano puede necesitar tu atención. Dinero: postergá decisiones importantes si todavía tenés dudas.

postergá decisiones importantes si todavía tenés dudas. Consejo del día: no intentes controlar todo.

Virgo: ordenar afuera para encontrar calma adentro

El clima fresco y la posibilidad de lluvias pueden convertirse en aliados de Virgo, que encontrará satisfacción en organizar su entorno.

Amor: hablar con claridad evitará malentendidos.

hablar con claridad evitará malentendidos. Dinero: es un buen día para planificar los gastos de noviembre.

es un buen día para planificar los gastos de noviembre. Consejo del día: aprovechá el sábado para ordenar, pero también para descansar.

Libra: el equilibrio será tu prioridad

Después de semanas de movimiento, Libra necesita recuperar estabilidad. La temporada de Escorpio invita a prestar especial atención a la economía y al valor personal.

Amor: buscá vínculos que transmitan seguridad.

buscá vínculos que transmitan seguridad. Dinero: revisá tus prioridades antes de realizar una compra.

revisá tus prioridades antes de realizar una compra. Consejo del día: elegí actividades sencillas que te hagan sentir bien.

Escorpio: comienza una etapa de cambios profundos

El Sol en tu signo marca un período de renovación personal. Aunque el tiempo se presente inestable, la energía astrológica invita a pensar en nuevos comienzos.

Aunque el tiempo se presente inestable, la energía astrológica invita a pensar en nuevos comienzos. Amor: tus emociones estarán en primer plano.

tus emociones estarán en primer plano. Dinero: una idea que venías postergando merece una segunda oportunidad.

una idea que venías postergando merece una segunda oportunidad. Consejo del día: escuchá tu intuición, pero no te apresures.

Sagitario: el descanso también es necesario

Sagitario suele buscar movimiento y nuevas experiencias, pero este sábado podría ser ideal para recuperar energía. Si las lluvias obligan a cambiar una salida, no lo tomes como algo negativo.

Amor: necesitás tiempo para comprender qué querés.

necesitás tiempo para comprender qué querés. Dinero: evitá comprometerte con gastos que no habías previsto.

evitá comprometerte con gastos que no habías previsto. Consejo del día: una pausa puede ayudarte a encontrar respuestas.

Capricornio: tiempo de pensar en el futuro

La energía de Escorpio favorece simbólicamente la revisión de proyectos y vínculos sociales. Capricornio podrá aprovechar el sábado para planificar lo que viene.

Amor: una amistad puede brindarte una perspectiva diferente.

una amistad puede brindarte una perspectiva diferente. Dinero: buen momento para ordenar objetivos financieros.

buen momento para ordenar objetivos financieros. Consejo del día: no conviertas todo tu tiempo libre en obligaciones.

Acuario: las ideas nuevas ganan protagonismo

Acuario encontrará inspiración en los cambios de rutina. Un fin de semana con tiempo variable puede ser una oportunidad para probar algo diferente sin salir de casa.

Amor: una conversación inesperada puede despertar interés.

una conversación inesperada puede despertar interés. Dinero: pensá en alternativas para mejorar tu organización laboral.

pensá en alternativas para mejorar tu organización laboral. Consejo del día: dejá espacio para la improvisación.

Piscis: intuición y sensibilidad en primer plano

Piscis es uno de los signos que puede sentirse más conectado con la energía emocional de Escorpio. El sábado invita a bajar el ritmo y dedicar tiempo a las actividades que generan bienestar.

Amor: una charla profunda puede acercarte a alguien.

una charla profunda puede acercarte a alguien. Dinero: evitá decisiones basadas únicamente en emociones.

evitá decisiones basadas únicamente en emociones. Consejo del día: la música, la lectura o un encuentro tranquilo pueden ser el mejor plan.

Qué signos estarán más favorecidos este sábado 24 de octubre

En términos astrológicos, Cáncer, Escorpio y Piscis encuentran una afinidad especial con la temporada de Escorpio. Para estos signos, el fin de semana puede ser una oportunidad para fortalecer vínculos, revisar sentimientos y recuperar la confianza.

Tauro, Leo y Acuario, en cambio, podrían experimentar una mayor necesidad de reorganizar sus prioridades y encontrar equilibrio entre sus deseos y responsabilidades.

Más allá del horóscopo, las condiciones meteorológicas obligan a prestar atención a los pronósticos oficiales, especialmente en los sectores neuquinos alcanzados por alertas.

La clave de este sábado será adaptarse a los cambios, disfrutar de los pequeños momentos y aprovechar la energía de Escorpio para dejar atrás aquello que ya no suma.