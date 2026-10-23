Alerta por tormentas en Neuquén y alivio para Río Negro: el pronóstico para este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de advertencias para la provincia de Neuquén.

El escenario meteorológico en el Norte de la Patagonia mantendrá un comportamiento heterogéneo durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de advertencias para la provincia de Neuquén de cara al sábado, al tiempo que en territorio rionegrino se consolida una ventana de estabilidad tras el paso de los últimos frentes de inestabilidad.

Las zonas bajo alerta amarilla y naranja en Neuquén

Para la jornada del sábado, el SMN estableció una alerta amarilla por tormentas que afectará de manera directa al norte y centro-oeste neuquino. El área de cobertura comprende a las siguientes localidades y zonas aledañas:

Andacollo

Chos Malal

Loncopué

Las Lajas

Buta Ranquil

Se prevé que estas áreas registren precipitaciones de variada intensidad, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Por su parte, la situación en Rincón de los Sauces requiere un seguimiento particular: la localidad se encuentra bajo la zona de influencia de una alerta naranja por lluvias intensas que afecta al sur de Mendoza. Este cuadro meteorológico podría complicar el panorama logístico y operativo de la ciudad, que este viernes ya necesitó la intervención de medios aéreos para evacuar y trasladar vecinos hacia la capital provincial.

Río Negro sin alertas: tregua y mejora paulatina

En contraste, la provincia de Río Negro se mantiene sin alertas vigentes por fenómenos severos. La ausencia de precipitaciones de importancia durante el fin de semana aportará un alivio indispensable para las zonas urbanas y rurales que venían registrando anegamientos por el temporal.

Para las distintas ciudades del territorio rionegrino se aguarda un remanente de inestabilidad con lluvias débiles y aisladas durante el sábado, dando paso a un domingo con cielo mayormente despejado en la mayor parte de la región.

La evolución de la temperatura según la AIC

De acuerdo con los datos brindados por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), las condiciones atmosféricas experimentarán una mejora sostenida a lo largo del fin de semana en todas las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro.