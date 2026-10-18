«Golpes de suerte y amores del pasado»: las predicciones de Mhoni Vidente para este domingo 18

El cielo de este domingo 18 de octubre de 2026 exige atención plena y estrategia. Las revelaciones de la reconocida astróloga Mhoni Vidente anticipan una jornada cargada de energía movilizadora, donde los golpes de suerte en las finanzas y los movimientos en el plano afectivo sacudirán la rutina de todos los signos.

Lejos de la pasividad propia del descanso dominical, las cartas del tarot dictan que es el momento ideal para blindarse contra la envidia, cobrar deudas pendientes y prepararse para cierres de contratos o la llegada de romances inesperados.

El horóscopo signo por signo: qué revelan los arcanos hoy