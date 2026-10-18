«Golpes de suerte y amores del pasado»: las predicciones de Mhoni Vidente para este domingo 18
Las cartas del tarot marcan un punto de inflexión definitivo para el zodiaco. Dinero extra, reencuentros inminentes y advertencias clave contra la envidia dominan el mapa astral en la antesala de una nueva semana.
El cielo de este domingo 18 de octubre de 2026 exige atención plena y estrategia. Las revelaciones de la reconocida astróloga Mhoni Vidente anticipan una jornada cargada de energía movilizadora, donde los golpes de suerte en las finanzas y los movimientos en el plano afectivo sacudirán la rutina de todos los signos.
Lejos de la pasividad propia del descanso dominical, las cartas del tarot dictan que es el momento ideal para blindarse contra la envidia, cobrar deudas pendientes y prepararse para cierres de contratos o la llegada de romances inesperados.
El horóscopo signo por signo: qué revelan los arcanos hoy
- Aries (El Mago): El universo te pide pedir con fe porque la abundancia está asegurada. Alerta: prohibido prestar dinero (no vuelve) y atención con las envidias de tu entorno. Se asoma un nuevo amor.
- Tauro (El Sol): Jornada hiperactiva dedicada a cerrar contratos y potenciar la economía. Un amor del pasado buscará reaparecer; busquen la paz y sigan adelante con sus proyectos.
- Géminis (El Loco): Semana de retos mayúsculos y grandes conquistas. Recibirás dos golpes de suerte en el plano económico y se visualiza la llegada de una nueva pareja. Cuidá tu salud.
- Cáncer (El Diablo): Alerta roja contra enemigos ocultos, chismes y energías densas en tu círculo íntimo. Dinero rápido y fluido en puerta. Salí a caminar para despejar la mente de pensamientos negativos.
- Leo (La Estrella): Limpieza total de personas tóxicas. Estás en tu mejor momento para manifestar tus sueños, sanar la economía familiar y abrirle la cancha a un nuevo romance.
- Virgo (El Emperador): Determinación y firmeza para seguir creciendo. Te buscarán amores del pasado y finalmente recuperarás un dinero que te debían desde hace tiempo.
- Libra (El Mundo): Urgencia por salir de la rutina, viajar y reinventarte. Tendrás golpes de suerte, mayor estabilidad financiera y la recomendación estricta de no temerle al médico ni a los chequeos.
- Escorpio (La Templanza): Manto de protección contra la mala vibra. Se vienen cierres de contratos, viajes en puerta y una gran oportunidad para conseguir la estabilidad afectiva que buscás.
- Sagitario (As de Oros): Trámites y papeles que se resuelven sin trabas. Disfrutarás de un doble golpe de suerte, aunque deberás ser extremadamente prudente: desconfiá de los chismes y dejá el cigarro.
- Capricornio (El Carruaje): Quedan atrás los momentos de melancolía. El motor está en marcha para nuevos proyectos, adquirir nuevos conocimientos y sacarte de encima malos hábitos.
- Acuario (La Rueda de la Fortuna): Estás en la cima y debés demostrar de qué estás hecho. Se activan viajes, dos golpes de suerte y el reencuentro con alguien del pasado. Cuidado con descuidar a tu pareja.
- Piscis (As de Espadas): Resolución definitiva de problemas complejos. Te hablarán de una nueva oferta laboral muy tentadora y se disipan por completo los fantasmas en temas de salud.
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