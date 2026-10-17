Horóscopo chino de Ludovica Squirru para hoy sábado 17 de octubre: qué energías rigen la jornada y qué signos deben cuidarse

El horóscopo chino de Ludovica Squirru para este sábado 17 de octubre anticipa una jornada de Madera yang, con la Rata como protagonista y un Ki diario de 6-3.

Según las recomendaciones del calendario oriental compartidas por la reconocida astróloga, siete signos tendrán una energía favorable durante el día, mientras que el Caballo estará en choque. Además, la jornada contará con actividades especialmente recomendadas y otras que será preferible postergar.

Los signos favorecidos del sábado 17 de octubre

Las concordancias y afinidades de la jornada acompañan de manera directa a los siguientes animales del zodíaco oriental, según Ludovica Squirru:

Rata: contará con una energía alineada que le permitirá organizar su día con mayor fluidez y claridad.

contará con una energía alineada que le permitirá organizar su día con mayor fluidez y claridad. Búfalo: hallará un clima propicio para encontrar estabilidad y atender asuntos personales importantes.

hallará un clima propicio para encontrar estabilidad y atender asuntos personales importantes. Dragón: podrá aprovechar este período para avanzar en sus objetivos y afianzar proyectos.

podrá aprovechar este período para avanzar en sus objetivos y afianzar proyectos. Cabra: vivirá una jornada armónica, ideal para conectar con el entorno y propiciar buenos momentos.

vivirá una jornada armónica, ideal para conectar con el entorno y propiciar buenos momentos. Mono: encontrará un espacio dinámico para ordenar prioridades y resolver cuestiones pendientes.

encontrará un espacio dinámico para ordenar prioridades y resolver cuestiones pendientes. Gallo: contará con lucidez para consolidar decisiones y transitar el día con confianza.

contará con lucidez para consolidar decisiones y transitar el día con confianza. Chancho: se beneficiará de una corriente armónica que le permitirá disfrutar de las actividades cotidianas.

¿Quién deberá cuidarse según Ludovica Squirru?

En la vereda opuesta, el signo que experimentará mayor tensión y sobre el cual recae el choque es el Caballo.

Para quienes pertenecen a este animal, la recomendación principal es mantener la calma, evitar discusiones innecesarias, no apresurarse en la toma de decisiones y postergar cualquier situación que genere fricciones o presiones durante la jornada.

Consejo diario de Ludovica Squirru: qué hacer y qué evitar

El calendario tradicional también detalla las actividades propicias y aquellas desfavorables para aprovechar al máximo la vibración del día: