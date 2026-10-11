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Horóscopo

Horóscopo de hoy domingo 11 de octubre: los signos que reescriben su historia de amor y toman una decisión límite

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 11 de octubre. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

Redacción

Por Redacción

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Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Es el momento de evaluar tu situación, repasa tus talentos y experiencias y planea una movida en el ámbito profesional.

Amor: Diálogo sincero y profundo es lo que está buscando tu pareja. Hay reacciones tuyas que no comprende y se siente lastimada.

Riqueza: Si defiendes tus ideas sin tomarte el trabajo de escuchar lo que el otro tiene para decir, perderás información vital.

Bienestar: Recuerda que no por hacer mil cosas al mismo tiempo podrás cumplir con todo. Concéntrate en lo importante y en lo que requiere más atención.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Siempre existe la remota posibilidad de un desastre pero tendría más sentido anticipar un tiempo de suavidad y dulzura.

Amor: Opta por una constructiva dependencia. Los más jóvenes se tentarán por alguien con personalidad, que les mostrará el camino.

Riqueza: Recuerda que buenos informantes valen oro y que un dato puede hacerte ganar más en un día que lo que ganaste en años.

Bienestar: Piensa en sumar diversión a la rutina de cada día. Hazlo, aún en forma virtual, con amigos y compañeros de trabajo, ellos agradecerán que los invites.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Te encuentras disconforme con el momento que estás atravesando. Aunque el futuro prometa, te costará esperar. Sé paciente.

Amor: Satisfecho, sereno, integrado y con planes, será una semana perfecta. Cuida los detalles, más aún en una relación reciente.

Riqueza: Si mantienes tu puesto de lucha, el éxito no se hará esperar. Aguarda hasta que el otro esté preparado para escuchar razones.

Bienestar: El bienestar también viene de la mano del descanso y el relax. Muchas actividades, aunque recreativas, te consumen demasiadas energías.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Gran cantidad de recuerdos volverán a tu mente durante la jornada. Trata de mantenerte ocupado y no divagar por el pasado.

Amor: Necesitas que te quieran y que te lo demuestren con actitudes concretas. Si lo que quieres no llega, pídelo de manera directa.

Riqueza: Las condiciones financieras seguramente mejorarán, pero debes ir paso a paso y pensar con más cuidado cada decisión.

Bienestar: No desafíes a quien te dobla en fuerzas. Primero busca aliados, te ayudarán a enfrentar los obstáculos que se te presenten.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Tus antecedentes de mal comportamiento en diferentes ámbitos de tu vida están comenzando a reflorecer. Muestra que has cambiado.

Amor: Expresando tus sentimientos de una forma totalmente abierta y franca lograrás que esa persona que te gusta se enamore de ti.

Riqueza: Ciertos hechos desleales por parte de socios llegarán a tus oídos. Procura tener más cuidado con las personas que te rodean.

Bienestar: Las molestias digestivas se situarán a nivel de asimilación del estómago o de la zona intestinal. Visita a tu médico cuanto antes.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Es hora de que salgas de la monotonía ya que empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista que te beneficia.

Amor: Trata de hacer algo que renueve las energías de la pareja, puede ir desde una cena romántica a un juego íntimo. Tú escoges.

Riqueza: En el trabajo cada uno es responsable de sus actos y no puedes proteger siempre al que se equivoca, podría traerte problemas.

Bienestar: Es momento para que te regales una sesión de masajes, ésta evitará que caigas en un pico de nervios y estrés.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Es un período propicio para las decisiones importantes, las cuales te servirán para alcanzar tus sueños y concretar tus proyectos.

Amor: No es buen momento para entablar una nueva relación. A veces es mejor esperar un tiempo para comenzar de nuevo.

Riqueza: Por tanto trabajo que has realizado en el pasado te ha llegado el momento en que tus superiores lo reconocerán.

Bienestar: Habrá tendencia a deshidratación y sequedad, cuida tu piel. Presta atención a las posturas o movimientos en frío.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Vas a vivir un período muy favorable, que deberás utilizar para avanzar de manera decisiva en aquellas cosas que estabas buscando.

Amor: Muy buen momento en la vida sexual de la pareja. Aunque haya un momento de incertidumbre la relación prosperará.

Riqueza: No delegues tus responsabilidades, puede que te lleve más tiempo pero puedes lograrlo.

Bienestar: Trata de organizar tus tiempos, así te resultará más fácil la tarea diaria a la que estás acostumbrado.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Recibirás dinero por acciones realizadas en el pasado. La familia te protegerá todo el tiempo, te sentirás querido y apoyado.

Amor: Sientes que no te va bien en el amor, pero si analizas bien eres afortunado por haber vivido cosas tan lindas en pareja.

Riqueza: La indecisión es natural en los humanos, pero ten cuidado de lo que decides en cuanto a tus finanzas e inversiones económicas.

Bienestar: No te dejes llevar por el deseo ajeno, tus ganas son las que cuentan. No permitas que lo urgente te impida atender lo importante: tus afectos.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: No tomes tus errores con tanto enojo, aprende a ser más indulgente contigo mismo. Relájate y tómate las cosas con humor.

Amor: Eres muy agradable y te revelas en el amor como un admirador ardiente y entusiasta. La convivencia no carecerá de diversiones.

Riqueza: Aprovecha este tiempo para trazar planes a corto, mediano y largo plazo. Pero proponte metas laborales realistas.

Bienestar: Esa energía interior utilízala y canalízala al exterior para que todos tus órganos estén en perfecta armonía. Tu salud te sonríe.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Hoy acepta los consejos de un amigo para tomar esa decisión de negocio. También visita a tu familia, te están esperando.

Amor: Las relaciones sexuales son para ti tan importantes como alimentarte. Una ley de la naturaleza para disfrutar placenteramente.

Riqueza: Si no cuentas con los fondos necesarios, no podrás solucionar muchas cosas. Tendrás que recurrir a tus ahorros.

Bienestar: Encontrarás la luz que más necesitas para tomar decisiones. Ilumina tu camino con honestidad y amor, y todo fluirá.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: No vaciles a la hora de decir lo que piensas y en tratar de alcanzar tus objetivos. Aprovecha este enérgico día.

Amor: Los rumores de malas personas llegarán a tus oídos intentando molestar en tu relación. Sé cuidadoso con los comentarios.

Riqueza: Tendrás posibilidades de mejorar tus finanzas, pero te resistirás a gastar. Mantén prudencia, te llevará por buen camino.

Bienestar: Tendrás un leve debilitamiento psicofísico y momentos de descuido. Contra los dolores musculares nada mejor que actividad física, aún dentro de tu hogar.


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