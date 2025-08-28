Horóscopo de hoy jueves 28 de agosto 2025: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: No puedes vivir en una perpetua carrera contra los que te rodean, intentando ser siempre tú quien aventaje al resto. Amor: Compartirás una velada inolvidable en compañía de tu pareja. Se sentirán embriagados por el romanticismo y el amor. Riqueza: Deberás enfrentarte a una carga descomunal de trabajo hoy. Pocas chances quedan de un fin de semana reparador. Bienestar: Se muy receloso con tus secretos, y más aún si estos pueden llegar a comprometerte. Aprende a no confiar en una persona solo por las apariencias.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Te será imposible hacer caso omiso de las claras señales de cansancio que tu cuerpo te está dando. Presta más atención. Amor: Te convertirás en el apoyo indiscutido de tu pareja en estas horas complicadas para ella. Demuéstrale que puede contar contigo. Riqueza: No dejes que ciertas circunstancias de la vida te aparten de tus metas y objetivos profesionales a largo plazo. Bienestar: El fracaso no es necesariamente negativo, encierra una valiosa lección esperando ser aprendida, y la posibilidad de no volver a fallar en lo mismo.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Ha llegado el momento de incursionar en lo desconocido. Si estás cansado de la rutina, es momento de patear el tablero. Amor: Estás atravesando por un momento en el que tu carácter cambió rotundamente debido al sentido que tu pareja le dio a tu vida. Riqueza: Un problema financiero está consumiendo tus energías. Si te cuesta resolverlo, pide ayuda a algún colega idóneo en el tema. Bienestar: Trata de no quedar atrapado entre sentimientos de duda e inseguridad. Confía en tu instinto y lograrás lo que te propongas.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Poco a poco lograrás volver a la normalidad con amigos cercanos después de complicadas situaciones del pasado. Amor: Decidirás abandonar por fin tu vida solitaria y saldrás en busca del amor. La jornada se presenta óptima para la conquista. Riqueza: No lograrás congeniar con recién llegados compañeros laborales. Procura no perder los estribos tempranamente. Bienestar: Cultiva la paciencia y la magnanimidad por sobre todo tipo de ansias de objetos materiales que puedas llegar a experimentar. Trasciende lo material.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Intenta por todos los medios evitar exponerte a situaciones tensas con seres queridos, o terminarás complicado. Amor: La llegada de un familiar de improviso despertará un clima de hostilidad en la pareja. Mantente tranquilo y se disipará. Riqueza: La incompetencia crónica de pares laborales pondrá de cabeza ciertos proyectos en los que habías invertido mucho tiempo. Bienestar: No aproveches las debilidades de las personas que te rodean, solo para sacar un beneficio personal de ellas. Respeta a tu prójimo.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Las determinaciones clave que deberás tomar hoy cambiarán radicalmente el curso de tu vida en un futuro cercano. Cuidado. Amor: Caerás en cuenta que no has sido capaz de borrar definitivamente los sentimientos hacia tu última pareja. Riqueza: No te dejes desanimar por los resultados recientes que has obtenido en tu trabajo. Continúa adelante sin bajar los brazos. Bienestar: No solo debes contar con los conocimientos, sino también debes saber vender tu imagen efectivamente en lo que al mundo de los negocios se refiere.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Es momento de hacer una pausa en el ritmo agitado y frenético de vida que estás llevando para buscar el equilibrio. Amor: Deja ya los celos de lado. Tu pareja te ha dado suficientes muestras de confianza como para eliminar en ti todo rastro de duda. Riqueza: No te permitas mostrar un semblante de duda en las decisiones que tomarás en el día de hoy. Estarás siendo observado. Bienestar: No puedes vivir pensando que solucionarás cada problema por ti mismo. Ten en mente que todo se da por una razón, evidente o no.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Hoy te levantaste con las energías renovadas y de buen humor, pero las noticias que lleguen hasta ti lograrán cambiar tu carácter. Amor: Tu moral entrará en conflicto. Tu pareja exige cosas que tú no estás dispuesto a cumplir. Lo mejor será sincerarse y negociar. Riqueza: Invertir en tu capacitación es ir a lo seguro. Los que estén al frente de un comercio notarán que las ventas mejoran. Bienestar: No sabes guardar un secreto y eso hace que la gente no confíe en ti. Aprende a no ser tan boca floja, nadie querrá contarte nada.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: No lograrás escapar de las consecuencias de ciertos eventos de tu pasado. Deberás lidiar con sus resultados. Amor: Tendrás una clara tendencia a aislarte en el día de hoy. Asegúrate de dialogarlo con tu pareja para evitar tensiones. Riqueza: Deberás manejarte con suma cautela durante la jornada de hoy, sobre todo a nivel económico-financiero. Revisa todo dos veces. Bienestar: No dejes que el furor de una determinada situación nuble tu capacidad de razonamiento. Todo problema tiene su solución aguardando ser hallada.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Se comenzarán a disipar ciertos nubarrones de tormenta en tu vida y el calor del sol se volverá a sentir. Etapa positiva. Amor: Mucho cuidado con la forma en la que encares discusiones durante el día de hoy. Tendencia a cometer errores. Riqueza: Sentirás que es el momento indicado para charlar con tus superiores tu futuro laboral. No temas mostrarte inflexible. Bienestar: No dejes que el cansancio y el apuro por concluir ciertas actividades te hagan entrar en un círculo vicioso de error tras error. Serenidad.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: No permitas que tu personalidad afable te vuelva a jugar en contra. Precaución a la hora de divulgar información clave a tus pares. Amor: Jornada ideal para primeras citas o simplemente para conocer a parejas potenciales. Derrocharás encanto y seducción. Riqueza: La bolsa tendrá cambios que terminarán por favorecerte. Mantente alerta y dispuesto a actuar. Excelente jornada financiera. Bienestar: El amor puede llegar a cambiar completa y radicalmente tu vida, pero para esto debes darle el lugar que necesita. No temas mostrarte como eres.