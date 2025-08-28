ESCUCHÁ RN RADIO
Horóscopo de hoy jueves 28 de agosto 2025: predicciones signo por signo

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 28 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: No puedes vivir en una perpetua carrera contra los que te rodean, intentando ser siempre tú quien aventaje al resto.

Amor: Compartirás una velada inolvidable en compañía de tu pareja. Se sentirán embriagados por el romanticismo y el amor.

Riqueza: Deberás enfrentarte a una carga descomunal de trabajo hoy. Pocas chances quedan de un fin de semana reparador.

Bienestar: Se muy receloso con tus secretos, y más aún si estos pueden llegar a comprometerte. Aprende a no confiar en una persona solo por las apariencias.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Te será imposible hacer caso omiso de las claras señales de cansancio que tu cuerpo te está dando. Presta más atención.

Amor: Te convertirás en el apoyo indiscutido de tu pareja en estas horas complicadas para ella. Demuéstrale que puede contar contigo.

Riqueza: No dejes que ciertas circunstancias de la vida te aparten de tus metas y objetivos profesionales a largo plazo.

Bienestar: El fracaso no es necesariamente negativo, encierra una valiosa lección esperando ser aprendida, y la posibilidad de no volver a fallar en lo mismo.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Ha llegado el momento de incursionar en lo desconocido. Si estás cansado de la rutina, es momento de patear el tablero.

Amor: Estás atravesando por un momento en el que tu carácter cambió rotundamente debido al sentido que tu pareja le dio a tu vida.

Riqueza: Un problema financiero está consumiendo tus energías. Si te cuesta resolverlo, pide ayuda a algún colega idóneo en el tema.

Bienestar: Trata de no quedar atrapado entre sentimientos de duda e inseguridad. Confía en tu instinto y lograrás lo que te propongas.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: Poco a poco lograrás volver a la normalidad con amigos cercanos después de complicadas situaciones del pasado.

Amor: Decidirás abandonar por fin tu vida solitaria y saldrás en busca del amor. La jornada se presenta óptima para la conquista.

Riqueza: No lograrás congeniar con recién llegados compañeros laborales. Procura no perder los estribos tempranamente.

Bienestar: Cultiva la paciencia y la magnanimidad por sobre todo tipo de ansias de objetos materiales que puedas llegar a experimentar. Trasciende lo material.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Intenta por todos los medios evitar exponerte a situaciones tensas con seres queridos, o terminarás complicado.

Amor: La llegada de un familiar de improviso despertará un clima de hostilidad en la pareja. Mantente tranquilo y se disipará.

Riqueza: La incompetencia crónica de pares laborales pondrá de cabeza ciertos proyectos en los que habías invertido mucho tiempo.

Bienestar: No aproveches las debilidades de las personas que te rodean, solo para sacar un beneficio personal de ellas. Respeta a tu prójimo.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Las determinaciones clave que deberás tomar hoy cambiarán radicalmente el curso de tu vida en un futuro cercano. Cuidado.

Amor: Caerás en cuenta que no has sido capaz de borrar definitivamente los sentimientos hacia tu última pareja.

Riqueza: No te dejes desanimar por los resultados recientes que has obtenido en tu trabajo. Continúa adelante sin bajar los brazos.

Bienestar: No solo debes contar con los conocimientos, sino también debes saber vender tu imagen efectivamente en lo que al mundo de los negocios se refiere.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Es momento de hacer una pausa en el ritmo agitado y frenético de vida que estás llevando para buscar el equilibrio.

Amor: Deja ya los celos de lado. Tu pareja te ha dado suficientes muestras de confianza como para eliminar en ti todo rastro de duda.

Riqueza: No te permitas mostrar un semblante de duda en las decisiones que tomarás en el día de hoy. Estarás siendo observado.

Bienestar: No puedes vivir pensando que solucionarás cada problema por ti mismo. Ten en mente que todo se da por una razón, evidente o no.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: Hoy te levantaste con las energías renovadas y de buen humor, pero las noticias que lleguen hasta ti lograrán cambiar tu carácter.

Amor: Tu moral entrará en conflicto. Tu pareja exige cosas que tú no estás dispuesto a cumplir. Lo mejor será sincerarse y negociar.

Riqueza: Invertir en tu capacitación es ir a lo seguro. Los que estén al frente de un comercio notarán que las ventas mejoran.

Bienestar: No sabes guardar un secreto y eso hace que la gente no confíe en ti. Aprende a no ser tan boca floja, nadie querrá contarte nada.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: No lograrás escapar de las consecuencias de ciertos eventos de tu pasado. Deberás lidiar con sus resultados.

Amor: Tendrás una clara tendencia a aislarte en el día de hoy. Asegúrate de dialogarlo con tu pareja para evitar tensiones.

Riqueza: Deberás manejarte con suma cautela durante la jornada de hoy, sobre todo a nivel económico-financiero. Revisa todo dos veces.

Bienestar: No dejes que el furor de una determinada situación nuble tu capacidad de razonamiento. Todo problema tiene su solución aguardando ser hallada.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Se comenzarán a disipar ciertos nubarrones de tormenta en tu vida y el calor del sol se volverá a sentir. Etapa positiva.

Amor: Mucho cuidado con la forma en la que encares discusiones durante el día de hoy. Tendencia a cometer errores.

Riqueza: Sentirás que es el momento indicado para charlar con tus superiores tu futuro laboral. No temas mostrarte inflexible.

Bienestar: No dejes que el cansancio y el apuro por concluir ciertas actividades te hagan entrar en un círculo vicioso de error tras error. Serenidad.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: No permitas que tu personalidad afable te vuelva a jugar en contra. Precaución a la hora de divulgar información clave a tus pares.

Amor: Jornada ideal para primeras citas o simplemente para conocer a parejas potenciales. Derrocharás encanto y seducción.

Riqueza: La bolsa tendrá cambios que terminarán por favorecerte. Mantente alerta y dispuesto a actuar. Excelente jornada financiera.

Bienestar: El amor puede llegar a cambiar completa y radicalmente tu vida, pero para esto debes darle el lugar que necesita. No temas mostrarte como eres.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Una gran oportunidad llamará a tu puerta en la jornada, pero deberás comprometerte responsablemente para poder aprovecharla.

Amor: La jornada se presentará desfavorable para el amor. Improvisa una salida con amigos y posterga las conquistas.

Riqueza: La jornada laboral se presentará sin contratiempos. Termina bien la semana dejando todas tus responsabilidades al día.

Bienestar: Recuerda que la sociedad es lo que uno hace de ella. En cada uno de nosotros está el potencial para cambiar la realidad que vivimos.


