El 2 de Abril, un día triste

José Angel Colombano

DNI 13.079.601

Allen

Un día triste para familiares y amigos de chicos, si chicos, porque no eran más que eso cuando fueron enviados a una guerra por un grupo de militares liderados por un alcohólico.

Solo hablo de ellos porque fueron obligados a ir. Los soldados habían nacido entre el año 1962 y 1964, es decir entre 18 y 20 años.

La preparación era pésima ya que las fuerzas contaban con armamento obsoleto, vestimenta ridícula para el clima helado de Malvinas, comida en mal estado y pocas raciones.

En esta guerra absurda murieron 649 militares argentinos, se cree que mas del 70% eran soldados conscriptos, hubo 1.200 heridos, cientos de ellos con heridas irreversibles como por ejemplo amputaciones de miembros, también estudios posteriores dan cuenta que la cantidad de suicidios al regreso del teatro de operaciones fue igual a la de fallecidos.

Recordemos que los militares de ese momento, cuando regresaron de Malvinas los “escondieron” después de haber sufrido tanto.

Innumerables familias quedaron destruidas por la pérdida de sus hijos, esposos, nietos etc.

Por todo ello habría sido importante que el 2 de abril de 2026 hubiera sido un día de reflexión, sin cines, teatros, canchas de fútbol, shoppings etc.

Pero al fin es solo una opinión más de tantas.