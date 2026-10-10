Portal 10/10 de octubre 2026: el poderoso ritual para atraer amor, dinero y nuevas oportunidades

Este sábado 10 de octubre de 2026 se presenta como una de las fechas más especiales del calendario espiritual. El llamado Portal 10/10 es considerado por la numerología como un momento simbólico para abrir caminos, dejar atrás etapas y manifestar nuevos deseos. Este año, además, tiene una particularidad: coincide con la Luna Nueva en Libra, asociada en la astrología con los nuevos comienzos, el equilibrio y las relaciones.

La fecha despierta especial interés entre quienes siguen la numerología y las prácticas de manifestación. El número 10 representa el cierre de un ciclo y el comienzo de otro, una combinación que invita a reflexionar sobre aquello que se quiere transformar en la vida.

Para quienes disfrutan de estos rituales, el Portal 10/10 puede ser una oportunidad para detenerse, ordenar las ideas y establecer intenciones relacionadas con el amor, el trabajo, la prosperidad y los proyectos personales.

Portal 10/10 de 2026: por qué se considera una fecha especial

En numerología, el número 10 combina la energía del 1 y del 0. El primero se relaciona con la iniciativa, la independencia y los comienzos, mientras que el segundo simboliza las posibilidades y el potencial de transformación.

El año 2026 presenta una coincidencia que, dentro de esta interpretación, adquiere un significado particular:

2 + 0 + 2 + 6 = 10.

De esta manera, el día 10, el mes 10 y la suma de los dígitos del año dan como resultado el mismo número.

Esta combinación volverá a repetirse en 2035, cuando la suma de los dígitos del año también sea 10.

Para quienes creen en la numerología, esta coincidencia refuerza el simbolismo de los nuevos comienzos y convierte la fecha en una ocasión para plantearse objetivos.

Luna Nueva en Libra: qué significa para el Portal 10/10

Otra de las particularidades de este sábado es la llegada de la Luna Nueva en Libra, cuyo momento exacto se produce a las 12:50, hora argentina.

En astrología, las lunas nuevas se asocian con el inicio de ciclos, mientras que Libra representa la búsqueda de armonía, los vínculos, los acuerdos y el equilibrio personal.

Por eso, esta combinación suele interpretarse como una invitación a renovar relaciones, tomar decisiones pendientes y comenzar proyectos que requieren mayor claridad.

Aunque estas asociaciones pertenecen al terreno de las creencias espirituales y no tienen respaldo científico como mecanismos para atraer acontecimientos, muchas personas utilizan estas fechas para reflexionar y establecer metas.

Ritual del Portal 10/10: cómo manifestar deseos este sábado por la noche

No hace falta contar con elementos costosos ni realizar ceremonias complicadas. Una de las prácticas más sencillas consiste en escribir intenciones y acompañarlas con un momento de tranquilidad.

Elementos necesarios:

Una hoja de papel blanco.

Una lapicera.

Un vaso con agua.

Una vela blanca, opcional.

Un lugar tranquilo donde puedas concentrarte.

Paso a paso del ritual:

1. Prepará el espacio. Buscá un rincón tranquilo de tu casa, ordená la superficie donde vas a trabajar y apagá las distracciones.

2. Escribí 10 deseos. Anotá aquello que te gustaría comenzar, transformar o incorporar a tu vida. Pueden ser objetivos relacionados con el amor, el dinero, el trabajo, la salud emocional o los proyectos personales.

3. Redactá tus intenciones en positivo. En lugar de escribir aquello que no querés, expresá lo que deseás construir. Por ejemplo: “Me abro a nuevas oportunidades laborales” o “Quiero cultivar relaciones más equilibradas”.

4. Visualizá tus objetivos. Cerrá los ojos durante unos minutos e imaginá cómo te sentirías si pudieras avanzar hacia esas metas.

5. Elegí una acción concreta. De los diez deseos, seleccioná uno y anotá qué pequeño paso podés dar durante los próximos días para acercarte a él.

6. Guardá el papel. Colocalo en un lugar especial y volvé a leerlo cuando necesites recordar tus objetivos.

Si decidís utilizar una vela, mantenela siempre vigilada y apagála antes de abandonar el lugar.

Qué se puede pedir durante el Portal 10/10

Según las interpretaciones numerológicas, esta fecha resulta especialmente simbólica para establecer intenciones relacionadas con diferentes aspectos de la vida.

Amor: abrirse a nuevas relaciones, mejorar la comunicación y buscar vínculos más saludables.

Dinero y abundancia: organizar las finanzas, encontrar nuevas oportunidades laborales y desarrollar proyectos económicos.

Trabajo: comenzar una etapa profesional, animarse a un cambio o recuperar la motivación.

Proyectos personales: retomar una idea postergada, aprender algo nuevo o avanzar hacia una meta.

Bienestar emocional: dejar atrás hábitos que generan malestar y dedicar más tiempo al descanso y al cuidado personal.

Portal 10/10: una frase para acompañar el ritual de manifestación

Quienes practican rituales de manifestación suelen acompañar sus intenciones con afirmaciones positivas.

Para este sábado, una de las frases que se puede utilizar es:

“Me abro a nuevos caminos, recibo con gratitud las oportunidades y avanzo con confianza hacia la vida que deseo construir”.

Más allá de las interpretaciones espirituales, el Portal 10/10 de octubre de 2026 puede convertirse en una ocasión para identificar deseos, ordenar prioridades y dar el primer paso hacia una nueva etapa.