Alberto Fernández investigado por supuesta violencia hacia Fabiola Yáñez: qué dicen los chats

Según informaron medios nacionales, la Justicia investiga presuntos actos de violencia de género entre el expresidente Alberto Fernández y su pareja Fabiola Yañez. La información habría surgido del peritaje de un teléfono de la secretaria del exmandatario por la causa Seguros. ¿Qué revelan los supuestos chats?

El diario La Nación reveló este domingo que el dispositivo de María Cantero —la secretaria de Alberto Fernández— habrían aparecido presuntas conversaciones sobre violencia de género del expresidente contra Yáñez, datos sobre el escándalo del vacunatorio, y un diálogo que involucraría a Cristina Kirchner.

Cantero es una figura clave en la investigación por las aseguradoras, donde se sospecha que, a partir de su vínculo con Fernández, intercedía para que su marido, Héctor Martínez Sosa, se beneficiara con el negocio de los seguros en diferentes ámbitos del Estado. La causa es investigada por el juez Julián Ercolini.

El medio mencionó que los chats entre la secretaria y el exmandantario revelería nombres de diferentes funcionarios a los que Martínez Sosa querría convencer para que contrataran a su aseguradora.

«En el celular de Cantero se encontraron fotos, chats y audios que demostrarían malos tratos del exmandatario hacia Yáñez. Las imágenes y mensajes darían cuenta de supuestos golpes del expresidente a quien es su pareja mientras ambos vivían en la Quinta de Olivos«, mencionó el diario La Nación en un reciente artículo. También se señaló la existencia de supuestas fotos de Yáñez con golpes.

En otro tamo de los supuestos chats, se revelaron vinculaciones al escándalo del vacunatorio vip, que terminó con la salida del ministro Ginés González. «En los chats que registra el teléfono de Cantero, Fernández le pide a su secretaria que le pase el DNI de su marido y, después de unas horas, le avisa dónde y a qué hora tiene que inocularse«, precisó La Nación.

Asimismo, en el peritaje se encontraron indiciones de una «conversación informal» del matrimonio de Cantero y Martínez Sosa con la exvicepresidenta Cristina Kirchner.

Alberto Fernández investigado por supuesta violencia hacia Fabiola Yáñez: qué dijo el abogado de la ex primera dama

El abogado de Yañez habló con Infobae y reveló que tanto Fernández como su defendida niegan la existencia de golpes.

«Esos chats existieron. Yo me entero porque se contactaron conmigo desde el juzgado de Julián Ercolini sabiendo que soy abogado de Fabiola Yañez en otras causas. Querían ubicarla porque ella está afuera del país, está en Madrid. Me puse en contacto con el juez y nos pusimos de acuerdo de hacer una audiencia de carácter reservado. Es un delito de instancia privada. El juez hizo lo que tenía que hacer, se puso en contacto con la presunta damnificada«, aseguró Juan Pablo Fioribello, representante legal de la ex primera dama.

Y agregó: «El juez le ofreció hacer una denuncia pero ella no quiso. Aclaro que yo no vi fotos vinculadas con violencia ni me consta que estén en la causa. Por ese motivo, el juzgado archivó ese incidente, no obstante lo cual le dio intervención a la Oficina de Violencia Doméstica».

También mencionó que charló personalmente con Alberto Fernández sobre este tema y aseguró que el expresidente negó la existencia de violencia física. El letrado precisó que todo se habría originado producto de una «fuerte discusión» de pareja.