Casación ordenó unificar los juicios de Hotesur y Los Sauces y fijó la fecha de inicio

La Cámara Federal de Casación Penal revocó por mayoría la decisión de separar los juicios de Hotesur y Los Sauces y ordenó que ambos procesos comiencen de manera conjunta el próximo viernes 23 de octubre, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 (TOF 5).

Casación ordenó unificar los juicios de Hotesur y Los Sauces

Según detalló Infobae, la Sala I hizo lugar a los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante en la causa. Los jueces Daniel Antonio Petrone y Diego G. Barroetaveña votaron a favor de anular el desdoblamiento, mientras que Alejandro W. Slokar se pronunció en disidencia.

El TOF 5 había dispuesto tramitar los expedientes por separado al considerar que correspondían a investigaciones distintas y que realizar dos debates consecutivos permitiría organizar mejor las audiencias. También señaló que la causa Los Sauces estaba más avanzada, mientras que Hotesur aún tenía pendiente la incorporación de un informe pericial contable.

Sin embargo, el fiscal general ante Casación, Mario Villar, sostuvo que ambos expedientes forman parte de una misma hipótesis acusatoria y advirtió que su separación podía fragmentar la prueba, dificultar la tarea de la fiscalía y generar decisiones contradictorias.

En la misma línea, la UIF cuestionó que el tribunal oral invocara motivos organizativos sin justificar la imposibilidad de realizar un debate conjunto. Como alternativa, propuso desarrollar las pruebas en tres etapas: primero Los Sauces, luego la evidencia común y finalmente Hotesur.

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner, encabezada por Carlos Beraldi, rechazó la reunificación al advertir sobre posibles demoras y afectaciones a las garantías de defensa. También se opuso Mariano Fragueiro Frías, abogado de Fabián De Sousa, quien cuestionó la intervención de Casación en esta instancia.