Causa Los Sauces: Cristina y Máximo Kirchner buscan participar por videoconferencia en el inicio del juicio oral

La defensa de la expresidenta Cristina Kirchner y el diputado Máximo Kirchner le pidió al Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) permiso para participar de manera virtual a ambos en las audiencias del juicio oral por Los Sauces, que, según con el cronograma vigente, está previsto que inicie esta semana.

EL legislador justificó el pedido al señalar que necesita compatibilizar sus obligaciones parlamentarias con las del juicio, mientras que la ex jefa de Estado explicó que busca evitar el operativo de seguridad que requiere su traslado desde su departamento en Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, hasta los tribunales de Retiro, según indicó Noticias Argentinas.

El planteo de la defensa de Cristina y Máximo Kirchner

Ambos presentaron un escrito ante la Justicia, en el que remarcaron que conocen conocen el contenido de los requerimientos de elevación a juicio.

En tanto, sus abogados indicaron que una videoconferencia garantizaría el derecho de defensa sin perjudicar a las partes.

De esta manera, falta la respuesta del tribunal, que deberá ser rápida, ya que este viernes a las 10:00, en la sala AMIA de Comodoro Py, se iniciará el debate bajo modalidad presencial.

El TOF 5, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, estableció que las audiencias serán convocadas los lunes, viernes y sábados.

En otro orden, resta la resolución de la Cámara de Casación Penal sobre las apelaciones contra el desdoblamiento de las causas Los Sauces y Hotesur.

La causa Hotesur investiga a la familia Kirchner por presunto lavado de activos por la adjudicación irregular de obra pública a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz “bajo la apariencia de rentas legítimas de la actividad hotelera” con los hoteles.

En cuanto a Los Sauces, la hipótesis de la Justicia acusa a los Kirchner por posible asociación ilícita y lavado de activos, canalizando fondos de Báez y el Grupo Indalo a través de la actividad inmobiliaria y hotelera.