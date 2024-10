Crimen de Lucas Gatica en Bariloche: formularon cargos por homicidio a uno de los cinco detenidos

El Ministerio Público Fiscal llevó a cabo las audiencias para los cinco detenidos- cuatro hombres y una mujer- por el crimen de Lucas Gatica, el hombre de 35 años que murió tras recibir varios disparos en plena vía pública de Bariloche. El autor del crimen deberá permanecer en prisión.

Luego de lograr detener al presunto autor del crimen, este lunes se realizaron las audiencias contra todos los involucrados en el asesinato donde se determinó el grado de culpabilidad. Desde la Fiscalía informaron que solo un hombre fue imputado como el autor del homicidio, mientras que los cuatro restantes fueron acusados por el delito de encubrimiento.

Crimen de Lucas Gatica en Bariloche: homicidio agravado por alevosía

Durante la primera audiencia, se culpó a un hombre por el crimen ocurrido el 5 de octubre en Bariloche entre las calles Onelli y Vilcapugio luego de una discusión dentro de un local comercial.

Según detallaron el conflicto surgió por un simple «roce de hombros» que se terminó trasladando al exterior hasta pasar a mayores y producirse el brutal ataque: Gatica recibió tres disparos por la espalda y uno de ellos le provocó la muerte. Tras el crimen, el principal acusado se dio a la fuga en un vehículo junto a dos personas.

Los fiscales durante la audiencia sostuvieron que el hecho fue «llevado a cabo con alevosía, no solamente porque utilizó un arma de fuego actuando sobre seguro y sin riesgo para sí. Efectuó estos disparos a traición por la espalda de manera sorpresiva y sin darle oportunidad alguna de defensa a Lucas Ariel Gatica». Por su parte el imputado asistido por un abogado particular, se abstuvo de declarar en la audiencia y su letrado no manifestó oposición a la formulación de cargos.

De esta manera el juez a cargo determinó cuatro meses de prisión preventiva atento a los riesgos procesales presentes, luego de ser imputado por homicidio agravado por alevosía.

Crimen de Lucas Gatica en Bariloche: cargos por encubrimiento

Además del principal sospechoso, se realizó otra audiencia contra las cuatro personas que fueron detenidas durante un allanamiento realizado el sábado por la noche en un domicilio de la Avenida Bustillo, en Bariloche.

Se trata de una mujer y tres hombres todos acusados por encubrimiento del crimen. Desde la Fiscalía explicaron que en el lugar donde se encontró al principal autor del hecho, habitaban temporalmente dos de los acusados y sostuvieron que fueron quienes brindaron ayuda al atacante para que se oculte de la policía. A esto sumaron que que «con la clara finalidad de poder eludir a la Justicia», ocultaron las prendas de vestir que el imputado llevaba el día del crimen y el arma del fuego.

Respecto a los otros dos imputados -una joven y varón- se los acusó de ocultarle al personal policial y a la fiscalía la presencia de estas personas en el interior del domicilio.

Durante la audiencia intervino la defensa pública penal que cuestionó la calificación y un defensor particular, pero los cuatro detenidos eligieron no brindar declaración.

El juez de Garantías tuvo por formulados los cargos por el delito de encubrimiento y otorgó cuatro meses para llevar adelante la investigación. Para las personas que no pudieron acreditar domicilio, se le requirió el paso de una caución y pautas de conducta para asegurar el proceso, mientras que otras dos deberán cumplir con pautas de conducta de rigor.