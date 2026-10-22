Juicio por la muerte de Maradona: el llanto de uno de los jueces al cierre del debate

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro finalizó este jueves el juicio por la muerte de Diego Maradona. Foto: TN

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona llegó este jueves al cierre del debate en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro. Durante la última audiencia, el presidente del tribunal, Alberto Gaig, se emocionó hasta las lágrimas al dirigirse a los presentes y agradecer a quienes participaron del proceso.

“Fueron muchos meses de trabajo, en un juicio extenso y de repercusión poco habitual. Hubo momentos de tensión, que forman parte del juicio. Todos tenemos diferentes intereses. Lo importante es haber mantenido las reglas del debate y que todos puedan haber ejercido su función y las hayan podido expresar en esta sala”, expresó el magistrado.

“Corresponde agradecer a todos los que participaron de este debate”, agregó Gaig, quien remarcó: “Ahora es nuestra responsabilidad decidir”.

El juez también confirmó que la lectura de la sentencia se realizará el 22 de diciembre a las 12. La resolución determinará las responsabilidades penales de los profesionales de la salud acusados por la muerte del exfutbolista.

Dalma Maradona pidió justicia por su padre

Minutos antes de la intervención de Gaig, Dalma Maradona tomó la palabra y también se mostró visiblemente emocionada al dirigirse al tribunal.

“Se me hace muy difícil. Esta es otra oportunidad de poder defender a mi papá”, expresó entre lágrimas la hija del Diez.

Su intervención se produjo durante la última audiencia del debate, en un proceso que busca establecer si hubo responsabilidades penales de parte de quienes atendieron a Maradona antes de su fallecimiento.

Qué penas pidieron los fiscales y los querellantes

Durante el juicio, la fiscalía y las distintas querellas formularon sus pedidos de pena para los acusados. Las solicitudes variaron según la responsabilidad que cada parte atribuyó a los profesionales de la salud.

El médico clínico Pedro Di Spagna quedó al margen de los pedidos de condena: tanto la fiscalía como los querellantes solicitaron su absolución al considerar que no había pruebas suficientes para atribuirle responsabilidad en la muerte de Maradona. La decisión definitiva, sin embargo, quedará en manos del tribunal.

El pedido de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren

Leopoldo Luque: 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Nancy Forlini: 10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Agustina Cosachov: 8 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

8 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Carlos Díaz: 5 años de prisión y 10 años de inhabilitación profesional por homicidio culposo.

5 años de prisión y 10 años de inhabilitación profesional por homicidio culposo. Ricardo Almirón: 4 años de prisión y 8 años de inhabilitación profesional por homicidio culposo.

4 años de prisión y 8 años de inhabilitación profesional por homicidio culposo. Mariano Perroni: 4 años de prisión y 8 años de inhabilitación profesional por homicidio culposo.

4 años de prisión y 8 años de inhabilitación profesional por homicidio culposo. Pedro Di Spagna: absolución.

El pedido de Eduardo Ramírez, abogado de Diego Maradona Junior

Leopoldo Luque: 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Nancy Forlini: 10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Agustina Cosachov: 10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Carlos Díaz: 5 años de prisión por homicidio culposo.

5 años de prisión por homicidio culposo. Mariano Perroni: 4 años de prisión por homicidio culposo.

4 años de prisión por homicidio culposo. Ricardo Almirón: 4 años de prisión por homicidio culposo.

4 años de prisión por homicidio culposo. Pedro Di Spagna: absolución.

El pedido de Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona

Leopoldo Luque: 15 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

15 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Nancy Forlini: 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Agustina Cosachov: 10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Carlos Díaz: 5 años de prisión y 10 años de inhabilitación profesional.

5 años de prisión y 10 años de inhabilitación profesional. Mariano Perroni: 4 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo.

4 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo. Ricardo Almirón: 4 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo.

4 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo. Pedro Di Spagna: absolución.

El pedido de Félix L’Infante, abogado de Jana Maradona

Leopoldo Luque: 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Nancy Forlini: 10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Agustina Cosachov: 8 años y 2 meses de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

8 años y 2 meses de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Mariano Perroni: 3 años de prisión por homicidio culposo.

3 años de prisión por homicidio culposo. Ricardo Almirón: 3 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo.

3 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo. Carlos Díaz: absolución.

absolución. Pedro Di Spagna: absolución.

El pedido de Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando Maradona

Leopoldo Luque: 16 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

16 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Nancy Forlini: 16 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

16 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Agustina Cosachov: 14 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

14 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Carlos Díaz: 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Mariano Perroni: 5 años de prisión por homicidio culposo.

5 años de prisión por homicidio culposo. Ricardo Almirón: 5 años de prisión por homicidio culposo.

5 años de prisión por homicidio culposo. Pedro Di Spagna: absolución.

El pedido de Pablo Jurado, abogado de las hermanas de Maradona

Nancy Forlini: 10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

10 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Leopoldo Luque: 8 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

8 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Agustina Cosachov: 8 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

8 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Mariano Perroni: 3 años de prisión por homicidio culposo.

3 años de prisión por homicidio culposo. Ricardo Almirón: 3 años de prisión por homicidio culposo.

3 años de prisión por homicidio culposo. Carlos Díaz: absolución.

absolución. Pedro Di Spagna: absolución.

La sentencia del 22 de diciembre será la instancia en la que el tribunal, integrado por Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, determinará la responsabilidad penal de cada uno de los acusados.