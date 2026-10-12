Justicia en Río Negro: Las causas crecen en general y el fuero penal es el único que baja

En un contexto de aumento generalizado de causas en los distintos fueros judiciales en Río Negro, la única merma en la actividad durante el primer semestre se registró en el ámbito penal, según la estadística difundida por el poder judicial con el balance cuantitativo correspondiente al primer semestre de 2026.

Entre los datos más llamativos está la alta demanda que recayó sobre los juzgados en lo Contencioso Administrativo -todos de reciente creación-, que registraron una suba del 220% respecto del primer semestre de 2025. Ese fuero concentra los expedientes en los que intervienen el Estado provincial o los municipales, ya sea como demandantes o como demandados. El análisis de ese cúmulo de causas demuestra que en ese conjunto hay amparos, acciones por daños y perjuicios, pero la enorme mayoría (un 93,1%) corresponden a ejecuciones fiscales, es decir a las acciones iniciadas por los organismos recaudadores para cobrar deudas tributarias.

El relevamiento también da cuenta de incrementos de menor envergadura en la justicia Civil, la Laboral y los juzgados de Familia. Pero la regla se rompe en la Justicia Penal, la que concentra el mayor número de juzgados y funcionarios. Ese fuero tramitó entre enero y junio 3.477 expedientes, lo que representa un 1,5% menos que en el mismo lapso del año anterior.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que en ese número hay un correlato con lo evidenciado ya en 2025 con el decrecimiento en el número de denuncias recibidas. En ese ejercicio la Justicia Penal contabilizó 39.056 denuncias, cuando en 2024 habían sido 42.022. Una caída del 7.05%.

Según el recuento publicado, la cantidad global de causas de toda la Justicia provincial fue en el primer semestre de 24.048, con un aumeto interanual del 19,6%. El número es el más alto en la comparativa para períodos similares durante el quinquenio 2021/2026 y rompe una tendencia, ya que en 2025 se había registrado una baja en el número de causas totales respecto de 2024.

El informe revela que además de la Justicia en lo Contencioso también acumuló mayor cantidad de trámites el fuero Civil, que en todo Río Negro sumó 4.154 expedientes, con un incremento del 36% en el cotejo con 2025.

Con números menos elocuentes, pero también positivos, aparece la demanda registrada en el fuero de Familia, que ingresó 10.432 expedientes nuevos y se mantiene como el de mayor volumen en términos absolutos, aunque con una suba interanual de solo el 0,7%. En tanto que la Justicia Laboral registró 3.477 causas recibidas en el período bajo análisis, con un aumento del 3%.

El único fuero con números en baja es el Penal, que dio ingreso a 3.477 nuevos expedientes, cuando el año pasado para el primer semestre había contabilizado 3.529. Según lo informado a este medio, una posibilidad es que esa reducción esté influida en cierta forma por la política de formalizar procesos procesos y llevar a juicio solo los casos de mayor “impacto”, mientras los fiscales procuran desalentar esa vía y buscar soluciones alternativas en los conflictos de menor envergadura.

Intenso trabajo en los juzgados contenciosos

La Justicia en lo Contencioso Administrativo no existía como tal hace cinco años y las causas que involucraban al Estado eran absorbidas por los jueces civiles. El mandato de conformar el fuero contencioso estaba ya contenido en la constitución provincial desde 1988, pero recién a fines de 2021 comenzaron los avances concretos en la materia con la creación del primer juzgado de esa naturaleza en Viedma. Luego se implementaron en forma progresiva otros similares en Roca, en Cipolletti y el último fue el de Bariloche, a mediados de 2024.

Como contrapartida, la actividad en el fuero Civil tuvo un fuerte descenso, con 4.597 causas ingresadas a lo largo de 2023, que pasaron a 2.056 en 2025. Un rasgo puntual que subrayaron desde el poder judicial es que las causas de ejecución fiscal, que componen el grueso del trabajo en los juzgados contenciosos, se tramitan con inteligencia artificial, lo cual permitió acortar y simplificar el tiempo de los trámites.

Una de las fuentes consultadas indicó también que el aumento notable de actividad de esos juzgados este año en relación al anterior (un 220%) no hace más que reflejar el comportamiento típico de las políticas recaudatorias del Estado, tanto provincial como municipales, que multiplican las ejecuciones de contribuyentes morosos en los años pares y los reducen en en forma significativa en los impares, es decir en tiempo de elecciones.