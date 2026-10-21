Los Sauces y Hotesur: Cristina Kirchner y Máximo podrán participar por Zoom en el inicio del juicio

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) confirmó el inicio conjunto de los juicios de Los Sauces y Hotesur para el 23 de octubre y autorizó la participación virtual de los imputados durante la audiencia inicial. La decisión busca cumplir con la orden de la Cámara Federal de Casación Penal de unificar ambos procesos sin postergar la fecha prevista.

Los Sauces y Hotesur: el juicio comenzará el 23 de octubre con participación virtual

La medida beneficia a Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, quienes habían solicitado intervenir por Zoom. Según detalló Infobae, la expresidenta argumentó que buscaba evitar el operativo de seguridad necesario para trasladarse desde su departamento en Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, hasta los tribunales de Retiro. Su hijo planteó la necesidad de compatibilizar la audiencia con sus obligaciones parlamentarias.

El juez José Antonio Michilini, presidente del tribunal, sostuvo que el escaso margen entre la decisión de Casación y el comienzo del proceso dificultaba garantizar la presencia de todos los acusados. Aclaró que la modalidad remota se limitará a la lectura de los requerimientos de elevación a juicio y que los abogados defensores deberán asistir presencialmente.

“Lo aquí dispuesto no importa habilitar la realización de un juicio virtual ni establecer una modalidad híbrida para su desarrollo”, advirtió el magistrado. En las etapas posteriores, los acusados deberán comparecer personalmente cuando corresponda.

La resolución fue aprobada por mayoría, con la adhesión del juez Fernando Machado Pelloni. La jueza Adriana Palliotti coincidió con la fecha y la unificación de las causas, pero rechazó la participación remota generalizada.

En Los Sauces se investigan presuntas maniobras de lavado de activos mediante alquileres a empresarios vinculados con Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Hotesur aborda operaciones relacionadas con los hoteles Alto Calafate y Las Dunas.