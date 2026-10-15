Los Sauces y Hotesur: la defensa de Cristina Kirchner rechazó unificar los juicios

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, solicitó a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que rechace el planteo del Ministerio Público Fiscal contra la decisión de separar los juicios por las causas Los Sauces y Hotesur.

Piden rechazar la unificación de los juicios Los Sauces y Hotesur

Durante una audiencia, según detalló Infobae, Beraldi sostuvo que unificar los debates podría provocar una postergación y advirtió que “se estaría cometiendo una grave irregularidad de la cual mi parte no tiene responsabilidad”. Además, afirmó que la modalidad pretendida por la fiscalía afectaría las garantías de defensa en juicio y reclamó condiciones que permitan alcanzar una sentencia válida.

El defensor también señaló que, si ambos expedientes se vinculan con una misma asociación ilícita, deberían contemplarse las resoluciones previas en la causa Vialidad, donde Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez fueron absueltos.

Por su parte, Mariano Fragueiro Frías, abogado de Fabián De Sousa, sostuvo que Casación no debía intervenir en una cuestión que corresponde resolver al tribunal oral durante las instancias preliminares. También cuestionó el ofrecimiento de prueba de la acusación y advirtió que permitir su corrección mediante un recurso sentaría un precedente perjudicial para la igualdad entre las partes.

El Tribunal Oral Federal 5 dispuso que el juicio por Los Sauces comience el 23 de octubre de 2026 y el de Hotesur, el 19 de marzo de 2027. La fiscalía y la Unidad de Información Financiera apelaron la decisión porque consideran que la separación podría fragmentar pruebas sobre presuntas maniobras de lavado de activos.

Tras escuchar a las partes, los jueces Daniel Petrone, Javier Carbajo y Diego Barroetaveña quedaron en condiciones de resolver.