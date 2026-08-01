¿Cristina puede volver a ser candidata? El escenario judicial que podría abrirle una puerta en 2027

Cristina Fernández de Kirchner presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el objetivo de obtener una medida cautelar que suspenda la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió en la causa Vialidad.

La presentación busca cuestionar la condena y abrir la posibilidad de que pueda participar en las elecciones de 2027. El planteo se fundamenta en presuntas violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El escrito fue elaborado por los abogados Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Rafael Valim, quien representó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ante organismos internacionales; y Carlos Beraldi, defensor de la expresidenta.

Según la presentación, durante el proceso judicial de la causa Vialidad se habrían producido distintas irregularidades. Entre ellas, la defensa cuestionó la imparcialidad de algunos magistrados, las limitaciones en los peritajes y la incorporación tardía de determinadas pruebas.

También planteó que la actual integración de tres miembros de la Corte Suprema no garantizaría una revisión superior adecuada de la condena, de acuerdo con los estándares internacionales invocados por la defensa.

Qué podría ocurrir si el Comité de la ONU acepta el planteo

La presentación abrió interrogantes sobre los escenarios que podrían surgir a partir de una eventual decisión favorable del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Uno de los puntos centrales es que no existen antecedentes en la Argentina sobre un procedimiento de estas características. En caso de que el organismo internacional hiciera lugar al reclamo, la defensa podría solicitar la revisión de la sentencia mediante los mecanismos previstos en la legislación argentina.

En diálogo con TN, el abogado constitucionalista Mariano Bär explicó que la estrategia estaría vinculada con el artículo 366, inciso F, del Código Procesal Penal Federal. Esa norma contempla la posibilidad de revisar una sentencia firme cuando exista una resolución de un organismo internacional respecto de una petición individual.

“En caso de tener una resolución favorable, es la revisión de la sentencia. Eso haría ceder la cosa juzgada”, explicó el especialista.

Sin embargo, una eventual decisión favorable del Comité no implicaría automáticamente la anulación de la condena. El planteo podría habilitar una instancia de revisión, pero los tribunales argentinos deberían analizar el alcance de la resolución y definir cómo aplicarla.

¿Podría ser candidata en las elecciones de 2027?

La principal especulación política gira en torno a la posibilidad de que Cristina Kirchner pueda volver a competir en una elección.

Para que ese escenario se concrete, sería necesario que el Comité de Derechos Humanos emitiera una resolución favorable antes del cierre de listas y que esa decisión generara la apertura de una revisión judicial de la sentencia.

Según explicó Bär, si la condena firme fuera sometida a revisión, podría dejar de tener carácter definitivo mientras se desarrolla ese proceso.

“Si la sentencia firme se abre a revisión, deja de ser firme. Y si una sentencia deja de ser firme, la jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral y de la propia Corte Suprema indica, resumidamente, que la inhabilitación tampoco lo sería”, sostuvo.

Bajo esa interpretación, se abriría una posibilidad jurídica —al menos en términos hipotéticos— para que la expresidenta pudiera presentarse como candidata.

No obstante, el especialista advirtió que el escenario dependería de distintas decisiones judiciales y no se produciría de manera automática.

Además, existe otra discusión vinculada con la condición de elector. Debido a la condena y a la inhabilitación, Cristina Kirchner no estaría habilitada para votar ni figuraría en el padrón electoral, una situación que también podría generar obstáculos para una eventual candidatura.

La presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, por lo tanto, abre una nueva vía de discusión internacional y judicial, aunque una eventual habilitación electoral dependerá de los plazos, las resoluciones que se adopten y la interpretación que hagan los tribunales argentinos.

Con información de TN.