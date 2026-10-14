Maradona: “Mataron a un héroe mitológico”, dijo Burlando, que pidió 15 años de prisión para Luque

El abogado Fernando Burlando cerró este miércoles los alegatos de la parte acusadora en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y sostuvo que el exfutbolista fue asesinado y abandonado a su suerte por sus médicos. En representación de Dalma y Gianinna Maradona, solicitó penas de hasta 15 años de prisión para los principales imputados.

Burlando cerró los alegatos y reclamó condenas por la muerte de Maradona

Según Infobae, durante una exposición de cinco horas, Burlando acusó al neurocirujano Leopoldo Luque de homicidio simple con dolo eventual y pidió 15 años de cárcel. Para Nancy Forlini, coordinadora de Swiss Medical, solicitó 12 años, mientras que para la psiquiatra Agustina Cosachov reclamó 10. En los tres casos también pidió la inhabilitación profesional.

Para el psicólogo Carlos Díaz solicitó cinco años de prisión por homicidio culposo, y para el enfermero Ricardo Almirón y su jefe, Mariano Perroni, cuatro años y seis meses para cada uno.

En cambio, pidió la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna por falta de pruebas, por lo que se convirtió en el único acusado que no enfrentará una condena en esta causa.

Los alegatos de las defensas comenzarán la próxima semana, con audiencias previstas para el martes, miércoles y jueves 22 de octubre. Ese día, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro se retirarán a deliberar antes de dictar sentencia.