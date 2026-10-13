Juicio por la muerte de Maradona: Baudry pidió 16 años de prisión para Luque y 14 para Cosachov

El abogado Mario Baudry pidió 16 años de prisión para Leopoldo Luque y 14 para Agustina Cosachov en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. El representante de Dieguito Fernando también reclamó penas más altas para otros acusados y solicitó que sean detenidos si el tribunal los considera culpables.

La audiencia de este martes forma parte de los alegatos finales de las querellas. Baudry representa al hijo menor del exfutbolista y expuso sus argumentos ante el tribunal de San Isidro. A la tarde será el turno de Félix Linfante, abogado de Jana Maradona, según informó Infobae.

Los pedidos de prisión para Luque, Cosachov y Forlini en el juicio

Baudry mantuvo la acusación contra el neurocirujano Leopoldo Luque por homicidio simple con dolo eventual y solicitó una pena de 16 años de prisión, además de 10 años de inhabilitación. Para la psiquiatra Agustina Cosachov pidió 14 años de cárcel por los delitos de homicidio con dolo eventual y falsificación de documento.

El abogado también reclamó 16 años de prisión para Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga, por homicidio con dolo eventual. Para los tres acusados, las solicitudes incluyeron inhabilitaciones para ejercer sus respectivas actividades profesionales.

El neurocirujano Leopoldo Luque.

Una de las diferencias con la acusación de la Fiscalía estuvo en la situación del psicólogo Carlos Díaz. Baudry pidió que sea condenado a 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual, una calificación más grave que la sostenida por los fiscales.

Para el enfermero Ricardo Almirón y su jefe, Mariano Perroni, solicitó cuatro años de prisión para cada uno por homicidio culposo, además de la inhabilitación correspondiente. En cambio, pidió la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna.

Baudry cuestionó el tratamiento médico de Maradona y pidió condenas más altas

Durante su alegato, el representante de Dieguito Fernando sostuvo que Carlos Díaz tuvo una participación activa en la internación domiciliaria en la que murió Maradona. Según su planteo, el psicólogo conocía los riesgos y no modificó su conducta.

“Conocía el riesgo de muerte, sabía que la omisión de su conducta aumentaba el riesgo, y aún así no cambió”, afirmó Baudry al fundamentar el pedido contra Díaz.

La psiquiatra Agustina Cosachov

El abogado también apuntó contra Luque y Cosachov por el tratamiento que recibió el exfutbolista durante sus últimos días. “Desde el primer momento Luque sabía lo que se avecinaba. Sabía que se iba a morir con el tratamiento que le estaban dando y no hacía nada”, sostuvo.

Los fiscales habían solicitado penas de hasta 12 años de prisión

En la audiencia anterior, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren ratificaron su teoría del caso y presentaron los pedidos de pena para los acusados. Para Luque solicitaron 12 años de prisión; para Forlini, 10 años; y para Cosachov, ocho años, por homicidio simple con dolo eventual.

En el caso de Carlos Díaz, Ricardo Almirón y Mariano Perroni, la acusación fiscal fue por homicidio culposo. Para el psicólogo pidieron cinco años de prisión, mientras que para el enfermero y su jefe solicitaron cuatro años para cada uno. Los alegatos de las querellas continuarán este miércoles, cuando está previsto que expongan los abogados Pablo Jurado y Fernando Burlando.