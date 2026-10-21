Murió el hombre baleado en Centenario y agravan los cargos contra el único detenido

En una audiencia judicial realizada este miércoles, la fiscal del caso Guadalupe Inaudi, acompañada por la asistente letrada Agustina Jarry, reformuló los cargos contra H.E.A.C. por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de José Mariano Rivera. La víctima falleció el pasado 20 de octubre tras haber permanecido internada en terapia intensiva a causa de un disparo en la cabeza.

Asimismo, la representación del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que el imputado, quien hasta el momento cumplía detención en un domicilio, pase a un régimen de prisión preventiva efectiva por el plazo de dos meses.

El hecho y el desenlace fatal

El ataque ocurrió el pasado 12 de octubre, alrededor de las 8 de la mañana, en la calle Santa Teresa de Jesús, cerca de la intersección con Cuba, en la ciudad de Centenario. Según la teoría del caso, el acusado mantuvo una discusión con Rivera. Cuando este último se retiraba a bordo de una camioneta Toyota Hilux junto a un amigo, H.E.A.C. lo siguió a pie y efectuó al menos tres disparos contra el vehículo.

Uno de los proyectiles impactó en la región parietal derecha de la cabeza de Rivera, quien perdió el conocimiento y el control del rodado, el cual terminó impactando contra el paredón de una vivienda. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital local y posteriormente derivada al Hospital Castro Rendón de la capital neuquina, donde quedó internada en terapia intensiva. Pese a la asistencia médica recibida, el 20 de octubre se constató su muerte cerebral y se confirmó su fallecimiento.

La reformulación de los cargos

Durante la audiencia, la fiscal Inaudi explicó que la muerte de la víctima obligó a modificar la calificación legal, que inicialmente había sido formulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. La nueva acusación atribuye al imputado la autoría del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La fiscalía precisó que la investigación cuenta con registros de cámaras de seguridad donde se observa al imputado corriendo detrás de la camioneta y realizando movimientos compatibles con los disparos. Además, en los allanamientos se secuestraron prendas de vestir coincidentes con las filmaciones. El arma utilizada aún no fue hallada y, al momento de la formulación, resta la realización de la autopsia, diferida debido al procedimiento de ablación de órganos.

La defensa no formuló objeciones a la reformulación y el juez técnico Luciano Hermosilla dio por modificada la imputación.

El dictado de la prisión preventiva

En relación con las medidas cautelares, el Ministerio Público Fiscal solicitó el reemplazo de la detención domiciliaria por la prisión preventiva. Para fundar el pedido, Inaudi argumentó el agravamiento de la calificación legal y de la pena en expectativa, el riesgo de fuga, el arraigo precario del acusado en el país, una orden de expulsión recurrible y el hecho de no haber sido ubicado en los primeros allanamientos.

A estos motivos se sumó una situación determinante ocurrida el día previo a la audiencia: la propietaria de la vivienda donde el acusado cumplía la medida informó que no deseaba seguir alojándolo, lo que imposibilitó sostener el arresto domiciliario al no contar con un inmueble alternativo. La defensa aclaró que la pérdida del lugar no respondió a un incumplimiento del imputado e indicó que buscará un nuevo domicilio.

Al resolver, el juez Luciano Hermosilla coincidió en que el deceso de la víctima y la mayor severidad de la acusación incrementaron el riesgo de fuga. En consecuencia, ordenó la prisión preventiva del imputado por el término de dos meses, manteniendo el plazo fijado originalmente el 16 de octubre.