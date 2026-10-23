Tres jóvenes enfrentan proceso en Bariloche por un robo en barrio privado

Un llamado a la policía alertó sobre el ingreso de intrusos en un barrio privado del oeste de Bariloche y terminó con la detención “in fraganti” de los ladrones, que habían roto el cerco pero no lograron consumar el robo, según la descripción efectuada por la fiscalía en la formulación de cargos contra los tres jóvenes involucrados.

Los jóvenes fueron identificados como Martín Rodríguez y los hermanos Miguel y Fabián Barrera Santibáñez, todos con domicilio en el barrio Virgen Misionera. Según la acusación que expuso el fiscal Inti Isla, el miércoles a las 20.30 ingresaron “en convergencia intencional” al barrio privado Valle Escondido -ubicado en Bustillo al 15,500- tras violentar un cerco perimetral y sacaron un televisor y una caja de herramientas de un contenedor “aledaño a una vivienda”.

Cuando se disponían a huir con el botín fueron detenidos por la policía. El fiscal los imputó por tentativa de robo “en poblado y en banda” y el juez César Lanfranchi convalidó la formulación de cargos, a pesar de disconformidad planteada por la defensora oficial Natalia Araya.

Entre sus objeciones, Araya planteó que fueron detenidos en la vía pública y no dentro del terreno, que no existe denuncia penal del presunto damnificado y toda la sospecha se fundó en “un procedimiento policial”. Dijo además que no hay precisión sobre el rol de cada uno de los detenidos y el informe solo dice que “dos de ellos ingresaron” a la propiedad cercada, pero la fiscalía no aclaró quiénes.

Araya dijo también que sería un hurto y no un robo porque no hay constancia de que el container estuviera cerrado y lo hayan abierto por la fuerza. El fiscal Isla defendió las evidencias reunidas, sostuvo la formulación de cargos y el juez le dio la razón.

La formulación de cargos pasó el examen, aun sin denuncia

Para el juez Lanfranchi, los elementos relevados por el ministerio público eran “suficientes para delimitar el hecho” y para habilitar la investigación preliminar. Dijo que por el tipo de delito, la actuación penal “no depende de la instancia privada” y el proceso puede avanzar sin denuncia de la víctima. “La policía pudo observar y tuvo intervención inmediata”, refirió en su resolución.

Lo que no prosperó fue el pedido del fiscal para mantener bajo prisión preventiva a los dos hermanos Barrera Santibáñez, que tienen antecedentes por condenas anteriores y uno de ellos estaba bajo libetad monitoreada desde apenas seis días antes del hecho. Señaló que si son condenados ambos recibirían penas de prisión efectiva por su condición de reincidentes. En el caso de Rodríguez propuso que se le otorgue la libertad con prohibición de contacto y acercamiento al sitio donde ocurrió el robo.

La defensora Arata rechazó las medidas cautelares de prisión y dijo que se les aplicaba a los jóvenes la “teoría del etiquetamiento”, por la cual solo con ingresar al sistema penitenciario, a los imputados de un nuevo delito “ya se los considera peligrosos”.

En coincidencia, el juez rechazó las prisiones preventivas e impuso prohibiciones de acercamiento para los tres. Entendió que el pedido del fiscal incurría en una “falencia de proporcionalidad” y dijo que los antecedente penales -en los casos de Fabián y Miguel Barrera Santibáñez- no los ponen “en la situación de aplicarles la prisión preventiva de forma automática”.