Lo acusaron de una tentativa de robo con armas en Bariloche, pero irá a prisión por acumulación de condenas

Un tribunal colegiado resolvió hoy que un sujeto acusado de participar en un robo con arma de fuego en la vía pública que no se pudo consumar cumpla una pena de prisión efectiva de 3 años y ocho meses, al unificarla con otras que arrastraba por hechos anteriores y que eran de ejecución condicional.

Facundo Nahuelquin llegó a juicio por su participación reciente en un robo en grado de tentativa con un arma cuya aptitud para el disparo no se pudo comprobar. Por ese hecho ya había perdido a fines de agosto el beneficio del cumplimiento en suspenso de dos condenas anteriores por encubrimiento y por robo agravado.

En su caso, la advertencia de que el cumplimiento de esas penas sin privación de libertad podía ser revocado si incurría en nuevos hechos delictivos no surtió ningún efecto. La reiteración de delitos contra la propiedad terminó por enviarlo a la cárcel.

En una audiencia realizada en la mañana de hoy, el fiscal Gerardo Miranda pidió que le apliquen una pena unificada de prisión efectiva, citó los antecedentes de Nahuelquín y sus pasos previos por tribunales, para sostener que ya no correspondía concederle beneficio alguno en relación a su libertad ambulatoria. La defensora del imputado, Blanca Alderete, no formuló ninguna objeción.

El último hecho por el que fue juzgado ocurrió el 1 de agosto, cuando brindó apoyo a otro ladrón que abordó a una pareja en la calle con un arma y le exigió la entrega del teléfono celular. Las víctimas ofrecieron resistencia y lograron alertar a la policía. En un allanamiento posterior Nahuelquín fue detenido e identificado en una rueda de reconocimiento. También hubo fotografías que lo incriminaron, tomadas por una de las víctimas.

En un trámite exprés, el 7 de agosto Nahuelquin fue condenado en juicio abreviado a ocho meses de prisión efectiva. Hoy quedó establecido y documentado que ya acumulaba una pena de tres años de ejecución en suspenso impuesta en marzo de 2025 por un robo agravado por el uso de armas y por un hecho de encubrimiento, en el que se prestó como guardador objetos de origen ilícito.

Ahora el tribunal integrado por los jueces Bernardo Campana, Romina Martini y Martín Arroyo decidió unificar todas las condenas contra Nahuelquín a una pena de tres años y ocho meses de cumplimiento efectivo.