La Peña: El CD sigue adelante, se vende aun en pandemia

El CD se resiste a ser víctima de la pandemia. Y de eso dan muestra los famosos que siguen pidiendo ese formato que muchos creímos superado por otras plataformas y que parece tiene cuerda para rato.

La pandemia nos va a dejar sensaciones muy feas, pero a la par, también sirvió para revisar conductas y descubrir. Sí, descubrir muchas cosas que jamás hubiéramos buscado si no hubiera sido por las necesidades que impuso el aislamiento.

Acercó tecnología y nos ayudó a descubrir otros fenómenos que se convirtieron en herramientas de calidad.

El sitio Silencio.com.ar publicó que “en marzo de este año, la alarma sonó más fuerte que nunca en la industria discográfica mundial: las disquerías estaban cerradas, y Amazon se dedicaba exclusivamente a entregar alimentos y artículos de primera necesidad. Así, las ventas de música en formato físico cayeron a su número más bajo en los últimos 60 años: poco más de 1.5 millones de ejemplares en una semana en todo el planeta. Con el vinilo en moderado ascenso, el CD asomaba como una “víctima” que dejaría la pandemia, un hecho que se reforzaba por el crecimiento de las escuchas en plataformas de streaming”.

El mismo sitio agregó que “sin embargo, tanto los directivos de sellos multinacionales como de los locales, los disqueros y los fabricantes de formatos físicos coinciden en que la pandemia no modificará sustancialmente la situación del CD. Artistas como Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Abel Pintos o el Chaqueño Palavecino siguen vendiendo mucho en ese formato. Nadie se va a perder de vender 30 mil discos… La manager de Calamaro me pide cuatro cajas de discos cada vez que Andrés sale de gira porque las vende en los conciertos. Así que no se va a dejar de fabricar, aseguró Bocha Neri, gerente de promoción y medios de Universal Music.

Una grata sorpresa porque en la música no importa el formato, importa la música.