Nave de No ficción en Bariloche: Santiago Rey y los desafíos del periodismo narrativo desde la Patagonia

Entrevistas, documentos, una investigación larga y dedicada. Periodismo. Santiago Rey recuperó un hito histórico de la medicina social en América Latina: entre 1971 y el 11 de septiembre de 1973, un equipo compuesto por un nefrólogo y dos arquitectos creó una máquina artesanal de hemodiálisis. El golpe de Estado terminó con el proyecto y llevó al exilio a sus impulsores. La crónica, titulada “La comuna libertaria del riñón artificial”, obtuvo este año el premio de Crónica del Concurso de Letras del Fondo Nacional de las Artes, en la primera edición en que el certamen incorporó esa categoría, la del periodismo narrativo.



El reconocimiento llegó en un momento especial para el periodista, director del Laboratorio de Periodismo Patagónico de la Universidad Nacional de Río Negro y fundador de la Fundación de Periodismo Patagónico: en la antesala del festival NAVE de No Ficción. Del 5 al 7 de noviembre, el encuentro volverá a reunir en Bariloche a periodistas, escritores, fotógrafos y narradores de distintas disciplinas. Serán tres días de conversaciones y talleres para discutir el oficio, y sus condiciones en el país, pero sobre todo en la región.

En esta edición, la invitada de honor será la periodista, escritora y ensayista María Moreno, quién además dará un taller exclusivo en el marco del festival. Martín Caparrós se sumará de manera virtual desde España para conversar sobre el oficio y las razones de la escritura. En los años anteriores participaron María O’Donnell, Leila Guerriero, Martín Kohan, Hinde Pomeraniec, entre otros.



La pregunta que acompaña a Rey desde la creación del encuentro, en 2021, sigue vigente: “¿puede sobrevivir -y de qué forma- un periodismo que requiere tiempo, compromiso, investigación, calidad narrativa, un periodismo que no responde al canon de la inmediatez cómo única virtud de nuestro oficio?. Y que además quiere y necesita ampliar sus audiencias; que pretende no dejar atrás a los más jóvenes, sobre estimulados por contenidos breves, audiovisuales, masticados. En nuestro caso, además, hacemos esas preguntas desde el sur, es decir desde lo que lo normado llama periferia. Entonces esas preguntas se revitalizan y reencarnan. Desde que comenzaron estos encuentros la situación objetiva del periodismo empeoró”, dice. “Hay más precarización, más desprestigio digitado desde el gobierno central y los núcleos de poder, un grave problema de sostenibilidad de los medios. Es cuando es necesario más debate, más discusión, más encuentros y más redes”.



La Fundación de Periodismo Patagónico nació en 2019 con un objetivo: reunir, potenciar y visibilizar el periodismo que se produce en los territorios del sur. No se trata solamente de contar historias locales, sino de discutir quiénes las cuentan, desde dónde y con qué recursos



-¿Qué significa, en términos concretos, narrar la Patagonia desde la Patagonia? ¿Qué hace falta para que esas historias circulen más allá de su territorio?

-La Fundación busca aunar, potenciar y visibilizar el periodismo ejercido en estos territorios. Que nos escribamos, nos contemos y nos leamos entre nosotros, en principio. No buscamos para esas investigaciones y crónicas que surgen de las diversas propuestas la validación del centro, del ‘mainstream’. Cada año, en el Concurso de Crónica Patagónica, que ya lleva ocho ediciones, recibimos entre setenta y cien trabajos, o más. Eso nos da la pauta de que hay muchas historias, personas y tensiones que tienen que ser contadas. Algo importante es que esas historias tienen que estar bien narradas. Tenemos que dar también una pelea de calidad en nuestros productos, para que las audiencias nos elijan genuinamente y no solo por el color local o el conocimiento directo de las historias que involucramos.

La discusión sobre quién cuenta las historias también conduce a otra pregunta: qué lugar ocupa la Patagonia en un mapa cultural y periodístico donde la legitimidad suele concentrarse en Buenos Aires. Para Rey, la relación entre centro y periferia no se resuelve simplemente reivindicando la producción local. El problema es más profundo y, además, se reproduce dentro de la propia región.



-¿Qué particularidades tiene hacer periodismo en la Patagonia?

-Creo que hay que romper una lógica un poco colonizada sobre la idea de centro y periferia. Y no se trata de un chauvinismo de cotillón, sino de repensar nuestro vínculo con los centros de poder. La Patagonia, además, reproduce esas estructuras hacia dentro de su propio territorio: cada provincia ejerce un poder desde un centro, tiene también una periferia, se consolidan ciudades en función de la procedencia de un gobernador. No creo, sinceramente, que llegue un momento en el que podamos decir ‘listo, rompimos la dependencia estética, política y cultural’ que se edificó en dos siglos de historia y que también cruza al periodismo. Hay, eso sí, un camino, un vértigo, una cotidianidad de decisiones que a los integrantes de la Fundación y a muchos y muchas colegas del sur nos encuentra diariamente ejerciendo este periodismo.

Este año, el Laboratorio de Periodismo Patagónico realizó un mapeo de medios digitales del sur y encontró un panorama complejo: proyectos sostenidos por una sola persona, emprendimientos familiares sin recursos suficientes, dificultades para acceder a capacitación y medios tradicionales que reducen sus equipos. A eso se suma un sistema de becas y subvenciones que, según Rey, ofrece cada vez menos oportunidades.



-La libertad de expresión, el avance de las derechas y las condiciones para el debate público aparecen en el programa del festival. ¿Cómo ves la situación del periodismo argentino?

-A las derechas siempre les gustó el silencio y el disciplinamiento. Es cíclico en la historia, esta no es la primera vez que se da un avance de este tipo, aunque tiene particularidades de época que complejizan su entendimiento. Por ejemplo, la apropiación de la novedad tecnológica y la aparición de magnates supranacionales ligados a esa propiedad. Creo que la avanzada de la narrativa escatológica del Presidente contra el periodismo -y de otros sectores, aunque cuidando más las formas- apunta a horadar nuestro más preciado valor, que es la credibilidad. Es decir, la calidad -ética y estética- en la intermediación entre la realidad y las audiencias. Sin embargo, estoy convencido que todavía hay experiencias de muy buen periodismo en la Argentina.



-El periodismo narrativo necesita tiempo, reportería, viajes y edición, recursos que hoy escasean en muchas redacciones.

-El sostenimiento es la gran pregunta y no hay una sola respuesta que unifique todas las realidades. A nivel internacional, además, la torta de subvenciones y becas se achicó y se volvió muy específica. Creo, entonces, que ese periodismo se sostiene con improntas personales y grupales que entiendan y asuman el rol central que tenemos en la sociedad y estemos dispuestos a poner tiempo y cuerpo a esta tarea.

En el caso de la Fundación, una de las respuestas fue construir una alianza con la universidad pública. La UNRN, explica Rey, entendió lo que está en juego cuando se habla de periodismo independiente, situado y de calidad, y apostó por la creación de un laboratorio desde el cual generar actividades de formación y encuentro.



-¿Qué puede aportar el periodismo narrativo que no aporten otras formas de circulación de información? ¿Cómo se defiende el valor de la reportería y la verificación cuando la velocidad parece imponerse sobre todo lo demás?

-Puede aportar profundidad, contexto… lo que ha hecho siempre. Lo que sucede es que ahora la oferta validada socialmente impone otros valores. Es una lucha desigual, pero es una lucha que me encanta.

Cronograma

Hay actividades con cupos limitados que necesitan inscripción previa.

Jueves 5 de noviembre

09:00 hs: Taller. Fotografías situadas: imaginación y narración. Cora Gamarnik. Universidad Nacional de Río Negro (Anasagasti 1463).

09:00 hs. Taller. La historia tiene territorio. Carolina Rojas. Cupos limitados. Universidad Nacional de Río Negro (Anasagasti 1463)

11:00 hs. Taller. El podcast narrativo de no ficción. Ezequiel Epifanio. Cómo construir relatos sonoros para contar lo real. Cupos limitados. Universidad Nacional de Río Negro (Anasagasti 1463)

11:00 hs.Taller. La escena escondida en el archivo. Juan Carrá. Cupos limitados. Universidad Nacional de Río Negro (Anasagasti 1463)

14:30 hs: Sentidos y desafíos del periodismo patagónico. Fundación de Periodismo Patagónico y colegas de la región

Horizontes, dificultades, aciertos y la importancia de construir una red para contar el sur de Argentina y Chile. Puerto San Carlos (Juan Manuel de Rosas 71)

15:30 hs. Narrar el sur desde el sur. Laboratorio de Periodismo Patagónico. El Laboratorio de Periodismo Patagónico presenta los resultados del Mapeo de Medios del Sur del Continente. Con Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, y periodistas de la región. Puerto San Carlos (Juan Manuel de Rosas 71)

16:30 hs. Los pueblos por los que aún debemos pasar. Marina Abiuso, Agustina Paz Frontera y Camila Vautier

¿Dónde están las feministas? Tres periodistas abordan las aristas más espinosas de esa pregunta. Modera Florencia Yanniello. Puerto San Carlos (Juan Manuel de Rosas 71)

17:30 hs.: Otros lenguajes para contar lo real. Pablo Bernasconi, Maxi Guerra y Migue Roth. Cómo expandir la no ficción a otros lenguajes. Modera Eduardo Ledesma. Puerto San Carlos (Juan Manuel de Rosas 71)

19:00 hs: El ojo que incomoda. Muestra fotográfica. Pablo Grillo y Cora Gamarnik. Inauguración de la muestra fotográfica de Grillo. Puerto San Carlos (Juan Manuel de Rosas 71)

20:00 hs. Indio: una historia secreta de la Argentina (1949-2026). Marcelo Figueras. Una charla que abre las puertas a un país (en)cantado, a través de la vida y la música del Indio Solari. En diálogo con Santiago Rey. Puerto San Carlos (Juan Manuel de Rosas 71)

Viernes 6 de noviembre

09:00 hs. Taller. Kit básico de crónica patagónica. Cecilia Rayén Guerrero Dewey. Cupos limitados. Universidad Nacional de Río Negro (Anasagasti 1463)

09:00 hs: Taller. ¿Para qué sirve la ciencia? Guillermo Mattei. Cupos limitados. Universidad Nacional de Río Negro (Anasagasti 1463)

11:00 hs. Taller. Cómo reportear el nuevo crimen organizado transnacional. Carlos Basso. Cupos limitados. Universidad Nacional de Río Negro (Anasagasti 1463)

11:00 hs. Taller. Periodismo con IA: lo que se puede, lo que conviene y lo que no. Irina Sternik. Cómo vincularnos con la inteligencia artificial sin pasarnos nunca de la raya. Taller del programa Redacciones 5G de Personal. Cupos limitados. Universidad Nacional de Río Negro (Anasagasti 1463)

15:00 hs. Antes que todo: Caparrós. Conversación virtual desde España Martín Caparrós. Desde España, el periodista y escritor se suma de manera virtual a NAVE. En conversación con Santiago Rey. Microcine del Puerto San Carlos (Juan Manuel de Rosas 71)

16:30 hs. Lo innombrable, ese paisaje sonoro. Paula Rodríguez y Flavia Campeis. Dos podcasts para ir al encuentro de las voces que la Justicia, y muchas veces los medios, dejan de lado. Modera Ezequiel Epifanio. Puerto San Carlos (Juan Manuel de Rosas 71)

17:30 hs. La crónica patagónica más viva que nunca. Martín Sivak, Marina Abiuso y Jorge Spíndola. Entrega de premios en el marco de la VIII edición del Concurso de Crónica Patagónica. Puerto San Carlos (Juan Manuel de Rosas 71)

18:30 hs. Dato mata relato: periodismo en tiempos de ultraderecha. Noelia Barral Grigera y Diego Iglesias. Qué pasa con el oficio cuando el poder elige a la prensa como enemiga. Modera Lautaro Bentivegna. Puerto San Carlos (Juan Manuel de Rosas 71)

19:30 hs. Homenaje a María Moreno. NAVE honra a la gran cronista latinoamericana con una fiesta propia. Puerto San Carlos (Juan Manuel de Rosas 71)

21:30 hs. El increíble viaje de la planta de café. Experiencia inmersiva de Gastropolítica. Maxi Guerra. Un recorrido de la vida del café a través de la historia, la botánica, la música, los videojuegos y la política. Postulación previa. Cupos muy limitados (30 lugares). Estación Araucanía (Av. Bustillo km 11,5)

Sábado 7 de noviembre

10:00 hs. Taller. Crónica en cuerpo presente (la pantalla y el territorio). María Moreno. Un laboratorio de lecturas y escrituras. Actividad arancelada. Cupos limitados. Universidad Nacional de Río Negro (Anasagasti 1463)

14:00 hs: Entre ladridos de la noche lo que escribo. Jorge Spíndola. En tiempos de IA: poesía junto al lago. Puerto San Carlos (Juan Manuel de Rosas 71)

15:00 hs. Un libro, 17 historias: lo que el sur cuenta de sí mismo. Fundación de Periodismo Patagónico. Editorial UNRN. SE presenta El pianista que jamás llegó al concierto, antología de crónicas que editaron la Fundación de Periodismo Patagónico y la Editorial de la Universidad Nacional de Río Negro. Compilación de Santiago Rey y Ángeles Alemandi. Puerto San Carlos (Juan Manuel de Rosas 71)

16:00 hs. Ante lo espeluznante: ¿se escribe periodismo o literatura? Mariana Komiseroff y Juan Carrá. El caso Lucio Dupuy y la historia de los Molfino y el mayor operativo internacional de la dictadura. Una mesa para pensar cómo se cuenta el horror. Modera Ángeles Alemandi. Puerto San Carlos (Juan Manuel de Rosas 71)

17:00 hs. Intimidades públicas. Martín Sivak. ¿Qué pasa cuando un periodista se toma a sí mismo como objeto de investigación y narración? En conversación con Verónica Bonacchi. Puerto San Carlos (Juan Manuel de Rosas 71)

18:00 hs. La doctrina Donroe contra el periodismo independiente. Jaime Abello Banfi y Mónica González. La crisis de la libertad de expresión en América Latina. Modera Santiago Rey. Puerto San Carlos (Juan Manuel de Rosas 71)

19:00 hs. Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta… Andrés Burgo. Proyección de El Partido, película sobre el encuentro Argentina-Inglaterra de 1986, y conversación con el autor del libro que la inspiró. En la previa, Andrés Burgo conversa con Maximiliano Guerra. Puerto San Carlos (Juan Manuel de Rosas 71)

22:00 hs. Fiesta de cierre y Presentación de Anacrónicas, libro de Santiago Rey, junto a Pablo Rassetto. Cupos limitados. Centro Cultural Casa Macacha (Pasaje Gutiérrez 890)