El periodismo narrativo tiene cita en Bariloche: vuelve Nave de No Ficción, con María Moreno como invitada de honor



Bariloche volverá a ser el punto de encuentro del periodismo narrativo. El jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de noviembre se realizará, a orillas del lago Nahuel Huapi, la cuarta edición de NAVE de No Ficción, el festival que organiza la Fundación de Periodismo Patagónico y que reúne a prestigiosos periodistas, escritores, editores, fotógrafos, realizadores audiovisuales y artistas

que trabajan con historias reales.

En esta edición, la invitada de honor será la periodista, escritora y ensayista María Moreno, quién además dará un taller exclusivo en el marco del festival. Martín Caparrós se sumará de manera virtual desde España para conversar sobre el oficio y las razones de la escritura.



El Presidente de la Fundación de Periodismo Patagónico, Santiago Rey, explicó que “a la vez que un encuentro con los grandes maestros y maestros del periodismo narrativo, este Festival es una apuesta por descentralizar el debate cultural: narrar el sur desde el sur del continente y proyectar la voz patagónica en el mapa iberoamericano”.



La crisis de la libertad de expresión en América Latina será el eje del encuentro entre Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Gabo, y Mónica González, Premio Nacional de Periodismo de Chile. Noelia Barral Grigera y Diego Iglesias discutirán el periodismo en tiempos de ultraderecha. Marina Abiuso, Agustina Paz Frontera y Camila Vautier abordarán cómo sostener la agenda feminista. Martín Sivak conversará acerca de cómo contar lo íntimo en clave periodística; y Juan Carrá y Mariana Komiseroff, de cómo se narra el horror.



Marcelo Figueras recorrerá la historia argentina a través de la vida y la música del Indio Solari. También habrá lugar para otros lenguajes. Pablo Bernasconi, Maxi Guerra y Migue Roth conversarán sobre ilustración, podcast y cine documental. Paula Rodríguez y Flavia Campeis presentarán los documentales sonoros Presas por parir y ¿Dónde está Paula?, y Jorge Spíndola ofrecerá una lectura de poesía.

El fotoperiodista Pablo Grillo, herido por las fuerzas de seguridad en marzo de 2025, inaugurará una muestra de su trabajo en diálogo con Cora Gamarnik. Se proyectará además la película El Partido, sobre el Argentina-Inglaterra de 1986, con la presencia de Andrés Burgo, autor del libro que la inspiró.



La Patagonia tendrá su propio capítulo: una mesa sobre los desafíos del periodismo de la región, la presentación del Mapeo de Medios del Sur del Continente, la entrega de premios del VIII Concurso de Crónica Patagónica, el lanzamiento de la antología El pianista que jamás llegó al concierto, que reúne diecisiete crónicas del sur y la presentación del libro Anacrónicas de Santiago

Rey.



Las mañanas estarán dedicadas a la formación, con talleres sobre fotografía, reporteo en territorio, podcast narrativo, trabajo con archivos, crónica patagónica, comunicación de la ciencia, crimen organizado e inteligencia artificial. Estarán a cargo Cora Gamarnik, Carolina Rojas, Ezequiel Epifanio, Juan Carrá, Cecilia Rayén Guerrero Dewey, Guillermo Mattei, Carlos Basso e

Irina Sternik.



La librería barilochense La Sede, de Tani Covezzi, seleccionada este año como finalista al Premio a la Labor Librera que otorga la Feria de Editores, estará también presente en NAVE de No Ficción.



Las charlas se realizarán en Puerto San Carlos (Juan Manuel de Rosas 71) y los talleres en la Universidad Nacional de Río Negro (Anasagasti 1463). Programa completo e inscripciones en www.navedenoficcion.com.



Ángeles Alemandi, integrante de la Fundación y coeditora de En Estos Días, la plataforma de periodismo narrativo de la organización, destacó que “NAVE ya se consolidó como uno de los festivales más importantes de Latinoamérica”, y repasó que en ediciones anteriores fueron parte de esta celebración Leila Guerriero, Cristian Alarcón, María O’Donnell, Alejandro Bercovich, Julio Villanueva Chang, Hinde Pomeraniec, Julia Mengolini, Omar Rincón, Jordi Carrión, Cristina Rivera Garza, Pablo Piovano, entre muchos otros y otras.

En 2024, con más de 1.300 asistentes, el festival escaló en su dimensión. “Si bien concebido como un encuentro entre y para periodistas, el Festival convoca a amplios sectores de la sociedad, interesados en la discusión pública, el debate y la construcción de ciudadanía a partir de repensar el rol periodístico y de los medios”, señaló Rey. Finalmente planteó que “es un gran encuentro federal e internacional que pone a Bariloche en el centro de la discusión sobre la calidad del periodismo y nuestra democracia; porque queremos, desde el sur, consolidar un periodismo ético, de calidad y con el acento puesto en los derechos humanos”.

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