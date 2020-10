Mauricio Macri: "Al Gobierno lo veo en el rumbo equivocado, no hay futuro”

"No voy a ser candidato en el 2021, no es mi lugar y no necesito fueros", señaló Macri.

El expresidente Mauricio Macri brindó una nueva entrevista en la que volvió a criticar al gobierno de Alberto Fernández: “Los veo en el rumbo equivocado y por este rumbo no hay destino. Eso me preocupa enormemente".

Al dialogar con A24, el exmandatario sostuvo que el camino es "retomar el diálogo con todos los sectores". "Siento que Juntos por el Cambio ha sido constructivo. Lo que uno siente del otro lado es un atropello sistemático de las instituciones, el valor central que ha defendido Juntos por el Cambio”, señaló.

Al referirse a las elecciones legislativas del próximo año, Macri fue tajante: “No me veo candidato, no es mi lugar (...) Siento que no es mi lugar. Y aparte yo no necesito fueros, no hice nada incorrecto. Estoy más que tranquilo".

"Siento que tengo que cumplir con los argentinos haciendo lo que estoy haciendo. Viendo que hay muchos dirigentes que tengo que apoyarlos a crecer para que además sepan que no hace falta hacer parricidio, no estoy queriendo ocupar ningún lugar. Tengo una relación sana con todos mis dirigentes, los he ayudado a crecer, los he apoyado (...) Finalmente la que decide es la gente”, comentó en otro tramo de la entrevista.

“Nosotros tendríamos que haber hecho lo que hizo Uruguay. Una cuarentena inicial para concientizar", expresó Macri respecto de la extensión de la cuarentena en Argentina.

El expresidente también se refirió al libro “Hermano”, el cual revela detalles desconocidos de su familia. “Mi hermano (Mariano Macri) decidió canalizar sus broncas de una manera equivocada, diciendo un montón de cosas que no vi, pero por lo que escuché pero no tienen que ver con la realidad. Todas las cosas que punteó son falsas. Me preocupa mucho más mi madre, que como toda madre siente que algo faltó. Y a veces no es que algo faltó. Va a ser duro".

"Asigné todo mi tiempo a la micro, a resolver la exportación, que la AFIP funcione bien, que tengamos convenios con los chinos. Y no resolví lo central, lo que resuelve la pobreza: tener moneda", comentó autocrítico el exmandatario y agregó: La economía sin moneda no existe. Hablamos del dólar porque no tenemos moneda".

En esa misma línea continuó: "Mi gobierno económico se terminó con las PASO. Como dijo Cavallo en un paper. ‘Si gana Macri va a bajar la inflación, se acelera el crecimiento y el dólar va a bajar un poquito. Si pierde se descalabra todo’. Y esto fue lo que pasó”.

También aclaró que es el "responsable" de lo que se hizo mal en su gestión: "Yo puse a la gente y estoy orgulloso de la gente que puse. Creo que fue un gran equipo".

"Me da esperanza que este sea el último gobierno populista de nuestra historia. Saber que si trabajás te va a ir bien, no gente que cuestione la meritrocacia. La dignidad del trabajo, lo más importante es trabajar. Trabajo, trabajo y trabajo. Hoy es el peronismo es el partido de los que no trabajan”, criticó en otro tramo.

Macri también remarcó que le duele ver “a la gente tan angustiada y reprochó que reacción del Presidente y su gobierno "sea enojarse con los que salen a manifestarse, pacíficamente, con los que salen a expresarle su preocupación".