Luego de que Mercedes-Benz anunciara este año el comienzo de la producción del Accelo Automatizado –que se sumó al de caja manual-, la empresa anunció recientemente el comienzo de la producción del Atego 1729 Automatizado y del Atego 1726 en su Centro Industrial Juan Manual Fangio de Virrey del Pino, ubicado en La Matanza.

De esta manera, Mercedes-Benz espera seguir liderando el mercado de camiones, ahora incorporando más modelos a los ya fabricados por el equipo en Argentina.

Los modelos que se agregan a la producción nacional son:

• Atego 1729 S/36

• Atego 1729/42

• Atego 1726S/36

• Atego 1726/42

El Atego 1729 es un camión con mayor potencia, una caja de velocidades totalmente automatizada (que realiza de forma autónoma el trabajo de selección y sincronización de marchas) y un eje trasero de una sola velocidad. El resultado: aumento del confort interior y mayor posibilidad de concentración en el camino para el conductor; e incremento de la rentabilidad para el transportista.

Caja automatizada del Atego.

Raúl Barcesat, máximo responsable de Mercedes-Benz Camiones y Buses, afirmó sobre este lanzamiento: “Ahora tenemos una nueva gran y esperada noticia: el nuevo semipesado Atego 1729 que habíamos presentado en marzo, se suma también a la paleta de productos que fabricamos en Argentina.

Y agrega: “Estas imporantes novedades son prueba del fiel compromiso que Mercedes-Benz tiene con el país. Sabemos cuán crucial es el rol del transporte y por ello buscamos que transportistas brinden el mejor servicio y puedan optimizar su negocio. Seguimos trabajando para nuestros clientes con el objetivo de dar soluciones de movilidad”.

ATEGO 1729 S/36



La transmisión Mercedes PowerShift G 211-12, que se integra en el Nuevo Atego 1729, es un cambio totalmente automatizado con 12 marchas hacia adelante y 2 hacia atrás. Consta de un cambio básico de 3 marchas con grupo antepuesto (divisor) y grupo pospuesto (multiplicador).

El frontal del nuevo camión que fabrica Mercedes Benz en Argentina.

Sus relaciones de transmisión van desde 14,93:1 para la primera velocidad hasta una relación directa para la última.

Esto último, en conjunto con la reducción final del eje le otorga un significativo ahorro de combustible debido a la reducción de partes móviles trabajando a un régimen de motor optimizado.

Se destaca, además, su armónico escalonamiento de las 12 marchas, que permite utilizar todo el rango de la caja sin solapamiento de marchas ni saltos abruptos de régimen de motor; como también sus 2 relaciones de reversa, de 14,93:1 y 11,67:1, lo que permite mayor rango de velocidades para maniobrar.

En cuanto al confort de pasaje de marchas y comportamiento dinámico, se puede enumerar ventajas en los tiempos de pasaje de marchas más cortos, marcha silenciosa, larga vida útil y mayor versatilidad en la conducción con la posibilidad de seleccionar dos modos: el modo Power provee agilidad al vehículo con un pasaje de marchas a mayores rpm, resultando en mayor potencia disponible en las ruedas; y el modo EcoRoll garantiza una reducción del consumo de combustible al realizar el pasaje de marchas en el punto óptimo de rendimiento del motor.

Características del nuevo eje trasero



Sumado a las ventajas dinámicas y de confort con las que cuenta esta variante gracias a la amplitud de marchas de esta nueva transmisión ya no es necesario contar con un eje de alta y baja, simplificando aún más la operación del camión y extendiendo la vida útil de sus componentes al evitar desgastes en los cambios de relación de eje.

Se trata del eje HL4 de característica hipoide (eje longitudinal del piñón desplazado hacia abajo del centro geométrico de la corona), igual al que se ofrece en el Atego 1721 automatizado que oportunamente fuera comunicado, con una relación de reducción de 3,667:1 (44:12). Posee freno de servicio a tambor de accionamiento neumático y freno de estacionamiento mecánico por medio de resorte acumulador de fuerza elástica y accionamiento neumático; su capacidad técnica de carga es de 11 toneladas.

Precios al público sugeridos



Atego 1729 S/36 CDTE: U$S 80.540 + IVA

Atego 1729/42 CDTE: U$S 79.280 + IVA

Atego 1726S/36 CE: U$S 71.490 + IVA

Atego 1726/42 CE: U$S 70.290 + IVA

Garantía: 2 años o 200.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

25 años de Sprinter



Mercedes-Benz en Argentina festejó el vigésimo quinto cumpleaños del inicio de la producción de la Sprinter en un evento realizado dentro del predio del nuevo Training Center de Malvinas Argentinas. Allí, miembros de los concesionarios, clientes, periodistas y directivos de la empresa fueron parte de un encuentro en el que pudieron disfrutar de un show de la cantante Soledad Pastorutti, quien coincidentemente también está cumpliendo 25 años junto a la música. La conducción estuvo a cargo del DJ Tommy Muñoz.

Sprinter, el exitoso furgón de MB.

La Sprinter creó una categoría en la industria automotriz y se transformó en base a su calidad en un producto líder en el mercado argentino. Desde 1996, Mercedes-Benz ha producido en su Centro Industrial Juan Manuel Fangio más de 350.000 unidades Sprinter, destinadas no solo al mercado local, sino también a países de la región e incluso a Estados Unidos. A ese país llegará antes de fin de año un nuevo lote de vehículos “made in Argentina”, siendo Mercedes-Benz la única automotriz local en exportar a ese mercado.

A sus versiones Furgón, Furgón Mixto, Combi, Chasis y Minibús se suma el trabajo en conjunto realizado con carroceros certificados por Mercedes-Benz que permiten una amplia posibilidad de aplicaciones y conversiones según los requerimientos de los clientes. Desde el inicio de producción en 1996 tres generaciones fueron lanzadas y en cada una de ellas se buscó la excelencia en diseño y seguridad con foco en el cliente. La tercera generación, presentada en 2019, se destaca por su mayor versatilidad ya que su alto número de opcionales hacen que el cliente pueda encontrar una solución individualizada para sus necesidades.

En 2006 se festejaron los primeros 10 años de su fabricación, habiendo alcanzado un volumen de 100.000 unidades producidas, un gran logro para la primera planta industrial de Mercedes-Benz fuera de Alemania.

En 2012 comenzó a realizarse la segunda generación de la Sprinter. En 2014 se alcanzaron las 250.000 unidades y para el 2015 se sumó la combi 9+1. En 2016 se llevó a cabo el facelift de la segunda generación. Sprinter se destaca por sus tres pilares: confort, seguridad y diseño. Estos pilares logran su máxima expresión en la tercera generación del utilitario, presentada en 2019.