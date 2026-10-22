Antonela Roccuzzo llegó a Oviedo en un total black y un detalle llamó la atención: ¿Cambió de look?

Antonela Roccuzzo volvió a captar las miradas con su estilo elegante y minimalista. Este jueves, llegó a Oviedo, España, junto a Lionel Messi, en la previa de la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026, y un detalle llamó la atención.

Para acompañar a Messi en su visita a España, Antonela apostó por un conjunto completamente negro, con un top de mangas francesas y un pantalón sastrero de tiro alto.

Completó el estilismo con un cinturón con hebilla dorada, una minibag negra de Hermés, zapatos en punta y joyas doradas y brillantes.

Argentinian football legend Lionel Messi poses with his wife Antonela Roccuzzo on the eve of receiving the Princess of Asturias Award for Sport, in Oviedo on October 22, 2026. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

Fiel a su estilo sofisticado, eligió una combinación clásica en la que los accesorios aportaron los detalles distintivos.

¿Antonela se cambió el look?

En las imágenes de su aparición pública, el cabello de Antonela se ve más oscuro, con un tono castaño profundo. La empresaria suele elegir tonos naturales y luminosos, con matices sutiles que aportan dimensión al cabello.

En abril de este año, había pasado por el salón de la estilista Thay Oliveira, donde mostró una renovación discreta de su imagen, con un corte algo más corto y mechas suaves hacia las puntas.

Ahora, apareció con un castaño bien oscuro, casi negro. Aunque no se confirmó si realizó un cambio de color, el aspecto de su melena abrió la posibilidad de una nueva apuesta de belleza.