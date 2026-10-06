El look de Antonela Roccuzzo para la despedida de Lionel Messi: básicos, comodidad y estilo
La empresaria Antonela Roccuzzo acompañó a Lionel Messi en su histórico último partido con la Selección Argentina, luciendo un estilismo deportivo sobrio desde el palco del Estadio Monumental, junto a su familia.
Durante la jornada de homenaje en Núñez, Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención de las cámaras al presenciar el adiós de Lionel Messi de la Selección Argentina, optando por una propuesta de impronta urbana y despojada que priorizó el respaldo familiar frente a cualquier estridencia de pasarela.
Acompañada por Celia Cuccittini, madre del capitán, y sus hijos, la rosarina Antonela Roccuzzo construyó una presencia cuidada, discreta y cargada de simbolismo, en una noche atravesada por la nostalgia de más de dos décadas de historia deportiva.
El estilo de tribuna de Antonela Roccuzzo: minimalismo y apoyo a Lionel Messi en el Monumental
La presencia de Antonela Roccuzzo en el palco del Monumental confirmó su predilección por los básicos de alta calidad, adaptados al clima de celebración popular que envolvió el homenaje a Lionel Messi:
- Prendas esenciales de corte neutro: la empresaria recurrió a un conjunto urbano de tonos sobrios, permitiendo que la atención general convergiera de forma unánime en el astro y en los tributos institucionales.
- Comodidad funcional para una noche de estadio: lejos de piezas rígidas o vestidos ceremoniales, la elección de texturas livianas y calce cómodo respondió a la dinámica de una velada prolongada, marcada por shows musicales y saludos a los simpatizantes.
- Vínculo visual con los colores patrios: acompañó la postal familiar junto a las camisetas oficiales de la jornada, integrando elementos sutiles que armonizaron con la estética albiceleste del estadio.
- Beauty look natural y despojado: cabello suelto con movimiento orgánico, piel fresca y ausencia de joyas voluminosas, una constante que refuerza su sello de elegancia cotidiana ante las cámaras.
La camiseta dorada conmemorativa: el diseño que enmarcó la despedida de Lionel Messi
El entorno estilístico de la noche estuvo dominado por el diseño especial que vistió Lionel Messi sobre el campo de juego, cuya paleta dialogó con la estética de los asistentes al palco:
- Detalles dorados en escudo y numeración: la indumentaria albiceleste sustituyó los vivos tradicionales por apliques en oro metálico, simbolizando la trayectoria y los logros alcanzados durante su ciclo internacional.
- Sol de Mayo tridimensional: la textura del frente y el dorso incorporó una reinterpretación gráfica del símbolo patrio en bajo relieve, aportando dinamismo a la trama textil.
- Emblema conmemorativo: un parche especial con el número 10, laureles y el logo personal del delantero decoró la pieza, convirtiéndola en un objeto de colección inmediata para los fanáticos del fútbol mundial.
3 claves para armar un estilismo de estadio sin fallar: cómo imitar el look de Antonela Roccuzzo
- Priorizá tejidos respirables: en jornadas de mucha concurrencia, optá por prendas de algodón noble, lino o denim flexible que mantengan el confort térmico.
- Elegí calzado plano o suela track: los desplazamientos en gradas y palcos exigen estabilidad, siendo las zapatillas de diseño limpio o los borcegos urbanos las mejores opciones.
- Accesorios que no estorben: bolsos cruzados de tamaño mediano (crossbody), gafas de sol para la previa y abrigos livianos fáciles de anudar resuelven el look con practicidad.
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