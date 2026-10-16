Clima en Neuquén y Río Negro: qué ponerse este fin de semana según el tiempo

La primavera invita a sacar la ropa más liviana del placard, pero en Neuquén y Río Negro todavía hay que tener el abrigo a mano. Este fin de semana, las máximas rondarán los 20 °C, pero la sensación térmica hará que se sienta un poco más el frio, sobre todo porque no va a salir el sol. Recién el domingo se espera una suba de temperatura. Acá te dejamos tres looks que podes llevar este fin de semana.

La clave está en combinar prendas que ya tenemos con algunos básicos de temporada y vestirse en capas. Así, podemos armar looks cancheros para salir, juntarnos con amigos y amigas o aprovechar el fin de semana sin estar pendientes del frío que vamos a pasar a la noche.

Jean, sweater y campera: la combinación que nunca falla

Si hay un look que funciona casi sin pensar, es el de jean y sweater. Los modelos rectos o wide leg quedan muy bien con tejidos oversize, zapatillas y una campera, bien descontracturado. Para darle un toque distinto, se puede sumar un cinturón, una cartera especial o algún accesorio.

La campera de cuero, el abrigo corto y las chaquetas de jean son buenas opciones para completar el conjunto.

Un look más arreglado sin complicarse

Para quienes prefieren salir un poco de la combinación de siempre, el pantalón sastrero es una buena alternativa. Se puede llevar con una camisa o un sweater fino y sumar un tapado o trench para completar el look.

Los tonos beige, gris, negro y chocolate son fáciles de combinar, pero también se puede jugar con algún color para levantar el conjunto. En los pies, los mocasines funcionan para una salida, mientras que las zapatillas le dan un aire más descontracturado.

Faldas, vestidos y botas incluso cuando hace frío

Si vas a salir, tenes algún evento o simplemente querés subir un poco tu look, no hace falta esperar a que lleguen los días de calor para usar vestidos y faldas. Con medias, botas y un sweater grueso, estas prendas arman un outfit cómodo y canchero sin pasar frio.

Para sumar abrigo, un tapado largo o una campera bomber pueden ser grandes aliados. La idea es aprovechar las prendas de primavera, pero combinarlas con otras más abrigadas para que el frío no arruine tu look.

El domingo, una oportunidad para usar algo más liviano

Con una máxima que podría superar los 20 °C, el domingo invita a aflojar un poco con las capas. Una remera básica con una camisa abierta, jean y campera liviana puede ser suficiente durante las horas de la tarde.

También es un buen momento para usar un sweater fino o combinar una falda midi con una campera canchera. Aunque no hay que confiarse: una prenda de abrigo extra en la cartera puede hacer la diferencia cuando baja el sol o aparece el viento.