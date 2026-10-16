Cambia el tiempo en Neuquén y Río Negro: sube levemente la temperatura, pero ¿qué pasa con la lluvia?

El tiempo vuelve a cambiar en Neuquén y Río Negro. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico e informó un leve repunte en las temperaturas. Aunque en algunas regiones el sol se asomará para brindar horas más cálidas, se remarcó que aún persisten las probabilidades de precipitaciones.

Por otra parte, el organismo advirtió que en el norte y centro neuquino rige una alerta por tormentas que podrían generar complicaciones similares a las del jueves, por lo que se recomienda revisar el reporte oficial.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

El Alto Valle alcanzará una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 10°C durante la jornada. La probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 10% y el 40%, por lo que no se descartan algunos chaparrones aislados.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

Neuquén: Mínima de 10 °C y máxima de 18 °C. Lluvias aisladas por la mañana (10 – 40% prob. de precipitación) y por la tarde (10 – 40% prob. de precipitación), pasando a parcialmente nublado por la noche (0 – 10% prob. de precipitación). Vientos del este de 23 a 31 km/h por la mañana y del sudoeste de 13 a 22 km/h en la tarde y la noche, sin ráfagas registradas.

Mínima de 10 °C y máxima de 18 °C. Lluvias aisladas por la mañana (10 – 40% prob. de precipitación) y por la tarde (10 – 40% prob. de precipitación), pasando a parcialmente nublado por la noche (0 – 10% prob. de precipitación). Vientos del este de 23 a 31 km/h por la mañana y del sudoeste de 13 a 22 km/h en la tarde y la noche, sin ráfagas registradas. General Roca: Mínima de 10 °C y máxima de 18 °C. Cielo parcialmente nublado por la mañana (0 – 10% prob. de precipitación), lluvias aisladas por la tarde (10 – 40% prob. de precipitación) y mayormente nublado por la noche (0% prob. de precipitación). Vientos del sudoeste de 23 a 31 km/h por la mañana, del sudoeste de 13 a 22 km/h por la tarde y del este de 13 a 22 km/h por la noche, sin ráfagas.

El pronóstico del tiempo para el norte y centro neuquino

En el norte y centro-este neuquino rige una alerta amarilla por tormenta. El SMN informó que el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. «Las mismas podrán estar acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, y además, por ocasional granizo», agregó y señaló que se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm.

Estas son las condiciones que se esperan para Chos Malal y Las Lajas:

Chos Malal: Mínima de 8 °C y máxima de 16 °C . Lluvias por la mañana (40 – 70% prob. de precipitación) , tormentas aisladas por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y lluvias aisladas hacia la noche (10 – 40% prob. de precipitación) . Vientos del este de 7 a 12 km/h por la mañana , del sudoeste de 13 a 22 km/h por la tarde y del este de 7 a 12 km/h por la noche , sin ráfagas de viento registradas .

Mínima de 8 °C y máxima de 16 °C . Lluvias por la mañana (40 – 70% prob. de precipitación) , tormentas aisladas por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y lluvias aisladas hacia la noche (10 – 40% prob. de precipitación) . Vientos del este de 7 a 12 km/h por la mañana , del sudoeste de 13 a 22 km/h por la tarde y del este de 7 a 12 km/h por la noche , sin ráfagas de viento registradas . Las Lajas: Mínima de 8 °C y máxima de 16 °C. Lluvias durante la mañana (40 – 70% prob. de precipitación), tormentas aisladas por la tarde (40 – 70% prob. de precipitación) y lluvias aisladas durante la noche (10 – 40% prob. de precipitación). Vientos del este de 7 a 12 km/h por la mañana, del sudoeste de 13 a 22 km/h por la tarde y del este de 7 a 12 km/h por la noche, sin presencia de ráfagas.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se pronostican lluvias aisladas durante este viernes, acompañadas por viento leve con velocidades de hasta de hasta 12 km/h. Se espera una temperatura entre los 6°C y los 13°C

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Mínima de 6 °C y máxima de 13 °C. Cielo parcialmente nublado por la mañana (0 – 10% prob. de precipitación), lluvias aisladas por la tarde (10 – 40% prob. de precipitación) y parcialmente nublado por la noche (0 – 10% prob. de precipitación). Vientos sostenidos del este de 7 a 12 km/h por la mañana y la tarde, y del sudoeste de 7 a 12 km/h por la noche, sin ráfagas previstas.

Mínima de 6 °C y máxima de 13 °C. Cielo parcialmente nublado por la mañana (0 – 10% prob. de precipitación), lluvias aisladas por la tarde (10 – 40% prob. de precipitación) y parcialmente nublado por la noche (0 – 10% prob. de precipitación). Vientos sostenidos del este de 7 a 12 km/h por la mañana y la tarde, y del sudoeste de 7 a 12 km/h por la noche, sin ráfagas previstas. San Carlos de Bariloche: Mínima de 7 °C y máxima de 15 °C. Cielo parcialmente nublado por la mañana (0 – 10% prob. de precipitación), lluvias aisladas por la tarde (10 – 40% prob. de precipitación) y parcialmente nublado en la noche (0 – 10% prob. de precipitación). Vientos del este de 7 a 12 km/h en la mañana, y del sudoeste de 13 a 22 km/h en la tarde y de 7 a 12 km/h por la noche, sin presencia de ráfagas.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina también registrará variaciones del clima. Se prevé una temperatura máxima de 17°C, vientos de hasta 31 km/h y cielo parcialmente nublado, aunque sin probabilidades de lluvia.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: