Kate Middleton en Windsor: la mítica tiara de Lady Di y el color tendencia de la temporada

El Castillo de Windsor se transformó en el escenario perfecto para el despliegue de la moda, y Kate Middleton volvió a dar una lección magistral. Con motivo del banquete de gala ofrecido por la Familia Real británica en honor al Sultán de Omán, la Princesa de Gales apostó por un estilismo radiante que combinó la sofisticación contemporánea con la herencia histórica de la realeza.

El gran protagonista de la noche fue su vestido en tono butter yellow (amarillo manteca), uno de los colores estrella de la temporada.

Firmado por el icónico diseñador libanés Elie Saab, el diseño destacó por su busto plisado con un sutil escote central y un detalle de tira trenzada que enmarca el cuello.

Britain’s Prince William, Prince of Wales and Britain’s Catherine, Princess of Wales arrive for a State Banquet at Windsor Castle, Windsor, on October 20, 2026, the first day of a three-day State Visit to the United Kingdom by The Sultan of Oman. (Photo by Aaron Chown / POOL / AFP)

El diseño se ajusta a la cintura con una faja a juego, dando paso a una falda con caída impecable. El toque real lo aporta su capa que cae desde los hombros hasta el suelo, aportando un movimiento etéreo al caminar.

La tiara favorita de Diana

Si el vestido enamoró a todos, la tiara fue el toque final perfecto. Kate volvió a elegir la icónica Lover’s Knot (el nudo del amor de Cambridge), una joya histórica creada en 1913 con diamantes y 19 perlas colgantes que no pasa desapercibida jamás.

Britain’s Catherine, Princess of Wales arrives for a State Banquet at Windsor Castle, Windsor, on October 20, 2026, the first day of a three-day State Visit to the United Kingdom by The Sultan of Oman. (Photo by Aaron Chown / POOL / AFP)

Aunque forma parte del joyero real, esta pieza quedó marcada a fuego por Lady Di, quien la usó en infinidad de apariciones públicas y la convirtió en su favorita tras recibirla como regalo de bodas de la reina Isabel II.

Para cerrar el estilismo, Kate apostó por el cabello suelto con ondas y con movimiento, piel luminosa, labial neutro y una sombra de ojos potente que fortaleció su presencia.