Los 5 pilares de Jennifer Aniston para una piel radiante: la rutina de well-aging que podés aplicar hoy

Hubo una época en la que cumplir años parecía una mala noticia para la belleza. Todo era anti-aging: borrar, tapar, luchar contra el espejo. Por suerte, la conversación cambió hacia algo mucho más real y relajado: el well-aging, o simplemente envejecer bien, disfrutando de cada etapa con la piel sana y luminosa.

Si hay alguien que encarna esta filosofía a la perfección, es Jennifer Aniston. A sus 57, no busca parecer de 20 ni cambiar sus facciones: busca verse fresca, descansada y vital. Y lo mejor de todo es que su «secreto» no es una fórmula mágica e inalcanzable, sino hábitos súper terrenales que todas podemos empezar a sumar hoy mismo.

Acá te dejamos sus 5 mandamientos para un brillo natural y atemporal.

Protector solar todos los días

Si le preguntás cuál es el paso que jamás se saltea, la respuesta es clara: el protector solar. El sol es el responsable número uno de las manchas y la pérdida de firmeza, así que cuidarse de los rayos UV es su regla de oro desde siempre.

No lo guardes solo para el verano o los días de playa. Ponértelo a la mañana tiene que ser un hábito automático, incluso si vas a trabajar adentro o si el día está nublado.

Menos es más

En un mundo lleno de rutinas de 10 pasos que abruman, Aniston va por el camino del minimalismo. Prefiere pocos productos, pero efectivos y amables con la piel: una buena limpieza y mucha hidratación con ingredientes como ácido hialurónico y péptidos.

Un tip: en vez de llenar la repisa de exfoliantes y ácidos fuertes, enfocate en reparar la barrera de tu piel.

Cuidarse de adentro hacia afuera

Para Aniston, lo que ponés sobre la cara es solo la mitad de la ecuación. Tomar mucha agua durante el día es fundamental para que la piel no se vea opaca. Además, es fanática de sumarle colágeno a sus mañanas para darle un empujón a la elasticidad de la piel, las uñas y hasta las articulaciones.

Masajes y estimulación suave

Antes que someterse a cambios drásticos que le transformen la cara, la actriz prefiere tratamientos no invasivos que mantengan los músculos firmes, como la microcorriente o las luces LED para estimular la producción propia de colágeno.

Al ponerte la crema de noche, tomate dos minutos para hacerte masajes ascendentes con los nudillos o con una piedra Gua Sha. Ayuda a drenar la hinchazón y activa la circulación al instante.

Descanso y cero estrés

El estrés se nota en la cara: apaga la piel, genera brotes y acelera el cansancio facial. Aniston equilibra su rutina con entrenamientos de bajo impacto (como Pilates o yoga), meditación y, sobre todo, priorizando el sueño.

Asi qué, soltá el celular un rato antes de irte a dormir. Dormir entre 7 y 8 horas de corrido hace más por tu piel que la crema más cara del mercado.